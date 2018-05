Découvrir le mont Royal

Les festivités du printemps sont de retour cette année au mont Royal avec une programmation diversifiée. Des randonnées, des expositions et d’autres activités sous la thématique «Parcourir la montagne» seront proposées aux quelque 3000 citoyens qui participent à l’événement Mai: Mois du Mont-Royal.

«La même formule revient chaque année, mais nous avons toujours une nouveauté», lance Karine Théberge, chef des communications aux Amis de la montagne, l’organisme à but non-lucratif (OBNL) derrière la programmation.

Cette année, il s’agit du Défi des trois sommets. Jusqu’au 25 mai, il sera possible de découvrir la colline pas à pas en participant aux randonnées pédestres animées par l’OBNL. Les marcheurs auront l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire, l’écologie, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, à travers trois parcours de 4km chacun.

Les deux prochains dimanches de mai, un tour guidé sera offert aux usagers de la Société de transport de Montréal (STM) qui ont l’habitude de prendre la ligne 11 pour accéder au sommet de la montagne. Durant le trajet d’autobus, des animateurs les informeront des parcours intéressants à emprunter le long de la traversée Camilien-Houde et Remembrance.

Forum

L’événement sera aussi l’occasion de réfléchir à l’avenir du mont Royal. Le 17 mai, les résidents pourront se prononcer sur les défis et les enjeux d’accessibilité à la montagne lors d’un forum public qui accueillera l’architecte et paysagiste Daniel Chartier à titre de conférencier.

La discussion portera spécialement sur le projet-pilote de retrait de la circulation automobile sur la voie Camilien-Houde qui sera mis en place dès juin par la Ville de Montréal.

«Notre rôle est de travailler en complément de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) qui tiendra une consultation à ce sujet prochainement, explique Hélène Panaioti, directrice générale adjointe des Amis de la montagne. Nous voulons encourager les résidents à vivre le projet-pilote, à s’informer et à exercer leur droit démocratique en participant au débat et à la réflexion.»

Les festivités se termineront le 27 mai au son des cornemuses et des tambours des Black Watch Pipes and Drums, une association de musiciens montréalais. Il sera également possible de participer à une randonnée autoguidée mettant en lumière la riche contribution de la communauté écossaise à la Ville et à la montagne.

Pour plus d’infos

lemontroyal.qc.ca/mai