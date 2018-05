Nominations aux comités citoyens d’Outremont

Une trentaine de candidats ont été retenus pour composer les futurs comités citoyens d’Outremont. Tous seront appelés à travailler sur différents mandats au cours des prochains mois.

Plus de 85 personnes avaient signifié leur intérêt face au comité de bon voisinage, culture et commerces, mobilité durable et sécuritaire ainsi que parcs et environnement.

«Le choix a été extrêmement difficile. Toutes les candidatures étaient d’une grande qualité. Cependant, on se laisse la liberté de solliciter la participation de certaines personnes, parmi celles qui n’ont pas été retenues, sur une base ponctuelle en tant que personne ressource», a mentionné la conseillère d’arrondissement du district Jeanne-Sauvé, Fanny Magini qui chapeaute le comité commerce et culture.

Les premiers mandats de ce groupe seront d’établir une politique sur les locaux vacants et réviser la réglementation des cafés-terrasses.

Du côté du comité bon voisinage, mené par le maire Philipe Tomlinson, leurs missions consisteront à composer une table de concertation pour une meilleure relation avec la communauté hassidique et d’améliorer la réglementation sur le bruit.

Sous la responsabilité de la conseillère Mindy Pollak, le groupe sur la mobilité durable et sécuritaire se penchera sur la sécurisation des ruelles et du réseau cyclable.

En matière d’espaces verts et d’environnement, la conseillère Valérie Patreau et la dizaine de membres sous sa gouverne auront comme tâche de créer de nouvelles ruelles vertes ainsi qu’aborder les enjeux de l’agriculture urbaine et des infrastructures sportives.

Les premières rencontres des comités citoyens, sur lesquels siègent aussi des fonctionnaires, devraient avoir lieu d’ici le mois de juin.

Bon voisinage

Jacques Bénard

Marie-Claude Bonin

Éric Yaakov Debroise

Catherine Ego

Caroline Jean-Marie

Dan Kraft

Maryam Lefebvre d’Hellencourt

Géraldine Morel

Mobilité durable et sécuritaire

Roland-Yves Carignan

Melina Konzak

Pierre-Olivier Lebeau

Francine Sabourin

Eric Saint-Pierre

Suzanne Simard

Gitty Tabak

Eric Taylor

Culture et commerces

Yves Banchongphanith

Frédéric Bove

Maude Choko

Nicolas Délourmel

Carole Foisy

Carl Klein

Léa Makridis-Lebeuf

Émile Saine

Matty Schwartz

Zarina Sokaeva

Parcs et environnement

Alexandra Beth Armstrong

Geneviève Beaudoin-Lebeuf

Christian Corbeil

Shirley Fagnen

Louise Gauvreau

Yitty Hirsch

Catherine Lamarre-Dumas

Catherine Montgomery

Sylvie Trottier

Yann Vergriete