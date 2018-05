Projet de cuisine de rue à Ville Mont-Royal

Les camions-restaurants viendront animer les abords du parc Connaught au cours de l’été. Dans une volonté de dynamiser ce secteur, la Ville de Mont-Royal autorise un projet-pilote de cuisine de rue qui s’étendra sur huit soirées.

Les premiers foodtrucks feront leur apparition le 14 juin. Presque tous les jeudis, jusqu’au 16 août, un maximum de quatre camions-restaurants et un triporteur pourront s’installer sur le boulevard Laird, face à Place du centenaire et de l’église Our Lady of the Annunciation, de 17h à 21h.

Leur présence sera notamment jumelée avec la série de spectacles Mont-Royal en fête qui débute le 5 juillet. La cuisine de rue sera toutefois absente les 28 juin et 26 juillet pour éviter d’empiéter sur la tenue d’événements de plus grande importance, la Fête estivale et la représentation théâtrale de Shakespeare-in-the-Park.

La rotation des exploitants durant la saison relèvera de l’Association des restaurateurs de rue du Québec (ARRQ). Cependant, la Ville exige deux restrictions: les foodtrucks devront utiliser des assiettes et ustensiles composables et offrir des menus majoritairement différents de ceux des restaurateurs existants sur le territoire.

Concurrence?

Le maire Philippe Roy a d’ailleurs dû se défendre au dernier conseil de ville que l’initiative est en concurrence avec les restaurants de VMR. Il soutient que le projet vise plutôt à rendre attrayant le centre-ville monterois.

«On veut habituer les gens de Mont-Royal à passer plus de temps ici qu’au marché Jean-Talon. C’est une initiative pour amener plus de vie et un sentiment d’appartenance», a-t-il fait valoir en réponse à une question d’un citoyen, le 28 mai.

Les élus ont décidé d’opter pour un projet-pilote afin de valider l’intérêt des résidents et de vérifier si l’initiative est intéressante pour la Ville. Si l’expérience s’avère concluante, le conseil municipal adoptera une modification réglementaire pour autoriser la cuisine de rue sur le territoire.

L’idée des foodtrucks a d’abord été suggérée par la nouvelle chef de division au développement commercial et industriel de VMR, Chantal Séguin, afin d’attirer des visiteurs au parc Connaught. Dès son arrivée en poste, elle a pris contact avec l’ARRQ.

La saison de la cuisine de rue débutera au même moment que la distribution gratuite de bulbes de tulipes aux résidents de Mont-Royal.