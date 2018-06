Sixième édition de la Foulée des parcs

Les adeptes de course à pied et de marche pourront une nouvelle fois s’exercer à Outremont à l’occasion de la Foulée des parcs, qui revient pour une sixième édition avec différents parcours, le 10 juin.

L’événement sera encore une fois accessible pour tous les groupes d’âge. Des circuits de 1, 2, 5 et de 10 km ainsi qu’un relais de 4X500 mètres sont au programme.

Les personnes âgées de 65 ans et plus pourront aussi prendre part à la marche «Osez agir» de 1 km contre la maltraitance des aînées en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal. Pour ce trajet, les frais d’inscription sont de 5$ et doivent être payés le jour de l’événement.

Quant aux autres distances, le paiement peut être effectué en ligne. Il est aussi possible de s’inscrire sur place la journée même, mais les courses peuvent être complètes et les participants ne pourront avoir une puce pour chronométrer leur temps.

Les départs auront tous lieu sur l’avenue Outremont entre les rues Elmwood et St-Viateur, entre 8 h 30 et 11 h 30.

Fermeture de rues

La tenue de la Foulée des parcs occasionnera la fermeture de plusieurs rues afin de permettre au plusieurs centaines de participants de courir ou de marcher.

La circulation sera interdite de 7 h à midi, entre autres, sur:

Bernard (entre Bloomfield et Hartland),

Durocher (entre Bernard et Fairmount),

McEacharan (entre Bernard et le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine)

Bloomfield (entre Bernard et Fairmount).

Le stationnement y sera aussi interdit de midi à minuit.

Quelques rues adjacentes aux parcours de l’événement seront toutefois ouvertes à la circulation locale.

Inscription pour la marche «Osez agir», il est possible de contacter l’agente sociocommunautaire du PDQ 24, Nadine Corbeil, au 514 280-0424.

Plus d’infos

fouleedesparcs.com