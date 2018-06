Conseil du mois de mai de VMR en bref

Dépenses supplémentaires

La réfection de l’ancien poste de police sur l’avenue Roosevelt coûtera un peu plus cher que prévu en raison notamment d’une infiltration d’eau lors des travaux. Un montant de 95 000$ devra être déboursé pour réparer la toiture ainsi que répondre à d’autres imprévus tels que la modification de toilettes, de bureaux et le remplacement de cabinets de cuisine. La facture du projet grimpe ainsi à 545 000$.

Fusion de contrats

Les contrats d’entretien des dépôts à neige et de la coupe des hautes herbes dans les espaces publics ont été jumelés pour une meilleure gestion et réduire les frais inhérents, entre autres. Les entreprises J. Forget se voient ainsi conférer les tâches de nettoyage des sites de dépôt à neige au printemps et le fauchage des herbes en 2018, pour un contrat de près de 37 000$.

Remplacement de luminaires

La trentaine de lumières de l’ancienne partie de la bibliothèque, au rez-de-chaussée et au sous-sol, seront graduellement changées. D’abord, la Ville évaluera deux solutions utilisant la technologie DEL. Pour 11 000$, près de la moitié des luminaires seront remplacés pour effectuer des tests et ensuite choisir l’option la plus économique.

Nouveaux véhicules

La sécurité publique (SP) et les travaux publics auront chacun un véhicule neuf afin de remplacer ceux en moins bon état. Au coût de 61 500$, les cols bleus recevront une nouvelle fourgonnette pour les tâches menuiserie. De son côté, la SP se verra fournir au prix de 62 500$ un VUS pour effectuer de la patrouille.

Décorations de Noël

Les Services MRO ont obtenu un contrat d’environ 77 000$ pour fournir, installer et enlever les décorations extérieures du temps des Fêtes en 2018 et 2019.

Conduites d’eau potable

Plusieurs conduites d’eau potable seront réhabilitées cette année par Sanexen. La Ville investira plus de 3 M$, dont une bonne partie est couverte par une subvention de Québec. Les rues visées par ces travaux sont: Devon (entre Cambridge et Normandy), Glengarry (entre Saint-Clare et Sunset), Berwick (entre Walpole et Saint-Clare), Britanny (entre Canora et Rockland) et Royalmount (entre Montview et la limite ouest de Roylamount).

Jeux d’eau

La firme Karyne Ouellet Paysagiste aura le mandat de proposer des options d’aménagements pour la transformation de la pataugeoire du parc Dakin en jeux d’eau. L’entreprise, qui a obtenu un contrat de plus de 38 000$, devra aussi estimer les coûts et concevoir les plans et devis.

Réfection de la glace

En vue de remplacer le système réfrigération du club de curling, un premier contrat a été octroyé à la firme WSP Canada pour préparer les plans et devis ainsi qu’évaluer les coûts. Il s’agit d’une dépense de 58 300$ sur un projet estimé à 800 000$.