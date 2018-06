Célébrations à Outremont

Cette année, les célébrations de la Fête nationale auront essentiellement lieu au parc Saint-Viateur. À compter de 17h, les cérémonies protocolaires, hommage au drapeau et discours patriotique lanceront officiellement les festivités de la Saint-Jean.

Il sera possible d’avoir des ballons et drapeaux fleurdelysés. Pendant ce temps-là, les petits pourront se confectionner des masques de héros ou se faire maquiller dans les couleurs de leurs héros préférés, le thème des festivités de cette année. Aussi sur place, il y aura de l’animation et des jeux, un kiosque sur l’environnement avec la patrouille verte et la musique d’un DJ.

Une aire de piquenique et barbecue communautaire sera aménagée ou tous pourront apporter, préparer et partager leurs nourritures sur place.

À 18h30, l’artiste en résidence depuis ces dernières années de la Fête nationale à Outremont, Charles-Vannak Dupin-Létourneau animera le parc avec sa voix et sa musique. Et dès 20h30, Olivier Couture, qui s’est fait connaître en 2014 par l’émission On connaît la chanson et que l’on surnomme l’élégant chansonnier, prendra la scène jusqu’à la fin de la soirée où il chantera les pièces de premier album intitulé, Avant de crever.

Dimanche 24 juin, dès 17h, au parc Saint-Viateur.