Hausse des plaintes à l’Ombudsman concernant Outremont

L’Ombudsman de Montréal (OdM), Johanne Savard, a reçu 21 plaintes concernant l’arrondissement d’Outremont en 2017, soit huit de plus que l’année précédente. Son rapport, déposé le 19 juin, révèle que six plaintes ont mené à des enquêtes, dont une a été résolue.

À son initiative, l’OdM a ainsi réglé un dossier concernant la facturation de certains frais en lien avec une demande de permis d’un résident.

Pour l’une des enquêtes amorcées en 2017, le citoyen s’est désisté tandis que les quatre autres sont toujours en traitement. Celles-ci touchent notamment des craintes de nuisances dues à la circulation avec l’ouverture prochaine de l’avenue Querbes ainsi que la construction d’un muret et d’une clôture non conforme. L’application du plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le remplacement des fenêtres a aussi été amenée à l’attention de l’OdM.

Les autres nouveaux dossiers déposés l’an dernier concernaient entre autres le bruit, la sécurité, la communication auprès des citoyens, le zonage, le stationnement municipal, les travaux publics, les délais et l’occupation du domaine public.

Dossiers avant 2017

Le bureau de l’Ombudsman a aussi conclu trois enquêtes amorcées avant 2017, dont une plainte qui s’est avérée non fondée. Les deux autres étant recevables visaient l’insatisfaction du travail d’un sous-traitant de la Ville pour le dégel de tuyaux et l’iniquité dans la facturation de l’eau pour certains commerces.

Le délai moyen de ces enquêtes à Outremont fut de 533 jours ouvrables.

Depuis 15 ans, le service gratuit de l’OdM intervient en matière de droit municipal à Montréal. Il s’agit du seul recours disponible pour assurer le respect de la Charte montréalaise des droits et responsabilités par les gestionnaires, les employés et les élus.

Le nombre de dossiers traités annuellement par le bureau a augmenté de 65 % depuis 2013. L’année dernière a été un autre record à l’échelle de la Ville avec 2 124 nouvelles demandes, soit 128 de plus qu’en 2016.

Avec la collaboration de Johanna Pellus

