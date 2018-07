Des patrouilleurs à vélo et à pied durant l’été

Plusieurs jeunes seront les yeux et les oreilles du poste de quartier (PDQ) 24 au cours de l’été. Des membres de Jeunesse au soleil ainsi que des cadets policiers patrouillent depuis début juin dans les rues et les parcs d’Outremont et de Ville Mont-Royal pour augmenter le sentiment de sécurité.

À vélo, deux adolescents et deux adultes de l’organisme Jeunesse au soleil, qui intervient auprès des familles démunies, font notamment de la prévention auprès des cyclistes sur les règles de sécurité routière.

Ils sont aussi régulièrement en communication avec le PDQ. «Quand on voit ou on entend quelque chose de suspect ou qui pourrait être une information pour les policiers, on va le transmettre au poste», indique la superviseure de l’équipe, Justine Tuffelli.

Les patrouilleurs interviennent entre autres dans les parcs, notamment pour des cas de consommations d’alcool ou de drogues. Ils ont également le mandat de recenser les infractions à différentes intersections pour ensuite en faire part au SPVM.

Jeunesse au soleil est présent jusqu’à la fin août, principalement les jours de semaine et parfois les week-ends, lors d’événements spéciaux ou à la demande d’organismes.

Cadets

Sous la responsabilité du PDQ 24, quatre des étudiants en technique policière, deux à vélo et un duo à pieds, assurent quant à eux une présence principalement les fins de semaine en après-midi et en soirée.

Les patrouilleurs ont un mandat de surveillance similaire à Jeunesse au soleil.

«Ils ont accès aux ondes radio du SPVM, donc s’ils voient quelque chose, ils peuvent nous appeler directement et on peut intervenir», indique le lieutenant du PDQ 24, Stéphane Rodrigue.

Les cadets peuvent aussi être amenés à faire de la gestion de circulation, du burinage de vélo ainsi que de la prévention auprès des cyclistes.