Réouverture du Linen Chest au centre Rockland

Après près de trois mois de rénovations, la chaîne québécoise d’articles de maison Linen Chest a rouvert les portes de son point de vente le plus ancien. Implanté depuis environ 50 ans au centre Rockland de VMR, il modernise son concept pour répondre aux nouveaux modes d’achat de ses clients.

L’entreprise a tout démoli l’intérieur du magasin de Ville Mont-Royal pour repartir à neuf et créer un environnement plus actuel. En sillonnant les allées, les clients se sentiront un peu comme chez soi alors que le local est conçu de façon à donner l’impression d’entrer dans les pièces d’une résidence.

«C’est chaleureux avec du bois et de la brique. On peut toucher facilement les produits, le sensoriel est très présent. Il y a beaucoup de visuels pour vous donner une idée dont va avoir l’air un item dans votre maison», décrit la vice-présidente aux ventes et aux opérations, Nathaly Lebrun.

Linen Chest procède à redessiner l’image de la plupart de ses commerces pour s’adapter aux habitudes de la clientèle. «Les gens magasinent aujourd’hui différemment. Ils ont déjà fait leurs choix sur internet. Quand ils viennent, c’est pour valider avec leurs sens ce qu’ils veulent», fait valoir Mme Lebrun.

L’entreprise a notamment revu la profondeur de ses présentoirs, afin de permettre un meilleur accès aux items.

Expansion

Mme Lebrun affirme que Linen Chest tire son épingle du jeu face à la concurrence du commerce électronique puisqu’elle a décidé justement de s’ajuster à cette réalité.

«On a fait nos devoirs. On reste à l’affût des nouvelles tendances ainsi que des besoins et des demandes de la clientèle. On a fait des changements et c’est pour ça que la compagnie va bien aujourd’hui», mentionne la vice-présidente.

Signe que la compagnie est en confiance et en bonne santé, elle prévoit doubler son nombre de magasins au cours des cinq prochaines années. Line Chest compte actuellement 29 succursales au Canada, dont 18 au Québec.