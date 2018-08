Don de l’UdeM pour une nouvelle école primaire à Outremont

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) se voit finalement offrir un terrain par l’Université de Montréal pour la construction d’une école primaire sur le site Outremont. Comme annoncé il y a un peu plus d’un an, le nouvel établissement sera implanté à l’extrémité est du futur campus, à l’angle des avenues Durocher et Atlantic.

À la même époque, les deux institutions avaient opté pour un bail emphytéotique de 50 ans, c’est-à-dire un contrat qui accordait à la CSMB l’occupation de ce terrain, mais dont la propriété demeurait celle de l’UdeM. Cette entente n’a toutefois jamais été signée.

Entre temps, l’université a plutôt décidé de faire une donation. En échange, la commission scolaire doit toujours proposer une école comprenant un volet scientifique. Le bâtiment qui abritera 14 classes, dont deux de niveau préscolaire, devra aussi être certifié LEED et l’architecture devra répondre aux lignes directrices de l’UdeM sur le nouveau campus.

«Le don de ce terrain est possible tant et aussi longtemps que c’est une école qui est sur le terrain, c’est-à-dire que si dans 20 ans la commission scolaire décidait de se départir de l’établissement, l’université redeviendrait propriétaire du terrain», précise la porte-parole de l’UdeM, Geneviève O’Meara.

Le début de la construction est prévu entre la fin de l’automne et le début de l’année 2019. Le projet est estimé à 11M$.