Les équipes de tennis des Carabins championnes nationales

Pour la première fois depuis la création des équipes féminine et masculine de tennis il y a quatre ans, les Carabins ont réalisé un doublé. Chacune d’elles a été couronnée championne canadienne universitaire, le week-end dernier.

Les filles ont pris leur revanche sur les grandes championnes de l’année précédente, l’Université de l’Alberta, avec un pointage de 4-3, à Montréal. Pendant ce temps du côté de la Ville Reine, les représentants des Bleus ont battu l’Université de Toronto avec la marque de 5-1.

Ces victoires sont le fruit des changements apportés dans la préparation estivale des joueurs, analyse l’entraîneur-chef des deux formations, Andrzej Zaleski.

«Il fut des années où, lorsque la saison régulière était terminée, il n’y avait plus vraiment d’entraînement. On a essayé d’en faire un peu plus. Les joueurs pratiquent plus par eux-mêmes. Depuis deux ans, on a aussi un préparateur physique et on a ajouté une pratique optionnelle», énumère M. Zaleski.

Selon lui, la mise sur pied d’une ligue québécoise universitaire en tennis, il y a quelques années, a aussi contribué à retenir ici d’excellents joueurs qui avaient tendance à s’expatrier vers les États-Unis.

Andrzej Zaleski précise que la nouvelle formule des championnats canadiens universitaires avait amené un défi supplémentaire. Au début du tournoi en 2009, organisé en marge de la Coupe Rogers comme actuellement, les équipes étaient mixtes. À cette époque, la formation des Carabins a été couverte d’or lors des quatre premières éditions.

«Depuis qu’ils sont séparés, c’est beaucoup plus difficile de gagner le championnat parce qu’avant, tout ce dont on avait besoin était deux ou trois bons joueurs et deux ou trois bonnes joueuses. Maintenant en étant divisé, ça prend un bon alignement complet», explique l’entraîneur-chef.

Serré

En double, les filles des Carabins ont remporté deux matchs sur trois alors qu’en simple elles ont pris l’avance dans trois parties sur six contre les Albertaines.

«On s’attendait à ce que ce soit serré jusqu’à la fin. L’année d’avant, la rencontre contre l’Alberta avait duré six heures», indique Andrzej Zaleski.

Pour quelques une des joueuses de l’UdeM, le titre de championne conclut de belle façon leur parcours universitaire.

«C’est pas mal la même équipe depuis deux ou trois ans. C’est le fun de voir qu’elles ont réussi à gagner là où elles ont dû malheureusement s’avouer vaincues dans les dernières années», confie l’entraîneur.

Chez les garçons, les Bleus ont pris le dessus sur les Torontois lors de six matchs sur les neuf disputés. «C’était un nouveau noyau de joueurs. C’est le fun de voir qu’on sera compétitif pour quelques années, du moins on l’espère. Les joueurs devraient rester les mêmes», mentionne M. Zaleski.

Aux États-Unis

Les deux équipes commenceront une nouvelle saison régulière à l’automne. Le souhait du coach est que ses protégés prennent part à des matchs hors concours chez nos voisins du Sud afin de les motiver.

«Ça peut être une belle expérience de jouer contre des joueurs différents et avoir plus de pratiques. De septembre à novembre, nous avons des pratiques. On a des matchs en Ontario le mois prochain, mais sinon il n’y a pas vraiment de possibilités de compétitions. La ligue du Québec commence en janvier», commente Andrzej Zaleski.

Des discussions sont en cours afin de concrétiser ce projet.