Boutique Avantage: une affaire de famille depuis 35 ans à Ville Mont-Royal

Liette et sa fille José Daigle ont chacune abandonné leur emploi respectif pour se lancer tête première dans le monde des affaires il y a 35 ans. Passionnées par la mode, elles ont fondé leur boutique de vêtements féminins Avantage qui, malgré les embûches, a toujours pignon sur rue à Ville Mont-Royal. Elles habillent aujourd’hui trois générations de femmes.

«On a ouvert en même temps que le renouveau du centre d’achat Rockland lorsqu’ils ont rénové et agrandi. Tout le monde, nous disait; « qu’est-ce vous faites là? Vous allez vous planter, vous aller vous faire manger tout rond »», se souvient encore José.

Or, le succès de leur commerce, inauguré en 1983 au centre Beaumont, fut instantané. «On a travaillé très fort, six jours par semaine pendant longtemps, mais ça a marché dès le début. On a quasiment vendu tout notre inventaire en une semaine quand on a ouvert», confie la native de VMR. En 15 ans, la boutique Avantage a doublé sa superficie.

Avant d’être sa propre patronne, José Daigle a roulé sa bosse dans un magasin de vêtements sur la rue Green, à Westmount, où elle accompagnait son supérieur dans l’achat de morceaux. Un matin, sa mère Liette lui a passé un coup de fil pour savoir si elle voulait partir une boutique avec elle. Sa réponse a été « oui » sans tarder.

«J’aimais beaucoup ce que je faisais et ma mère a aussi toujours aimé la mode. Je savais qu’on s’entendrait bien. Je me suis dit, tant qu’à travailler pour quelqu’un d’autre, je vais le faire pour moi-même», soutient l’entrepreneure pour qui la relation mère-fille est demeurée agréable en affaires.

Épreuves

Comme bien des entreprises, Avantage a dû traverser des périodes plus difficiles comme des récessions. Leur commerce a été victime de vols, mais aussi d’un accident de voiture qui aurait pu coûter la vie aux deux propriétaires, en février 2008.

En raison d’une mauvaise manœuvre de la conductrice, une camionnette a foncé tout droit dans les vitrines du commerce, en plein milieu de l’après-midi, alors qu’elles étaient assissent tout près de la porte d’entrée.

«C’était incroyable! J’ai hurlé. Une grosse partie du magasin a dû être rénovée et on a été fermée pendant trois semaines. Il y avait de la vitre partout», raconte José.

Déménagement

Le dernier défi que le duo a dû surmonter est leur déménagement forcé du centre commercial Beaumont pour laisser place à l’agrandissement de l’épicerie Metro.

La boutique, qui compte une employée à temps partiel, loge depuis février 2017 dans un local du boulevard Laird. Ce changement d’adresse a possiblement occasionné la perte de quelques clients.

«Tu ne déménages pas du jour au lendemain un commerce qui existe depuis 34 ans en pensant que tout va être facile. La première année a été plus difficile», admet Liette Daigle.

Toutefois, une clientèle plus jeune commence à fréquenter le magasin, notamment parce que les enfants et petits-enfants des premières clientèles décident à leur tour d’acheter chez Avantage. «On en est à la troisième génération», constate José.

Les cofondatrices disent se distinguées de la concurrence par leurs choix de vêtements nichés qui ne se retrouvent pas dans les grandes surfaces. Selon elles, l’aspect chaleureux et intime du commerce fait aussi leur succès.

«C’est un petit magasin de quartier comme dans le temps. Les gens viennent, se connaissent et ça se jase. C’est comme un salon», analyse José.

Pour elle et sa mère, le contact avec le public continue de les animer dans leur travail, après 35 ans à la tête de leur entreprise.