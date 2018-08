Première saison des camions-restaurants réussie à Ville Mont-Royal

Le projet pilote des camions-restaurants a attiré les foules au parc Connaught au cours de l’été. Tandis que les foods trucks délaissent certaines rues montréalaises, l’initiative monteroise a connu du succès et l’expérience pourrait bien être répétée l’an prochain.

«Gros intérêt de la part de nos membres. Les camions se sont battus pour y aller. Les résultats sont superbes», commente la présidente de l’Association des restaurateurs de rue du Québec (ARRQ), Gaëlle Cerf.

En moyenne durant chacun des sept soirs, environ 640 transactions ont été comptabilisées, avance la chef de division au développement industriel et commercial de VMR, Chantal Séguin, l’instigatrice de ce projet pilote.

Ce chiffre, calculé par l’ARRQ, ne comprend toutefois pas le nombre de repas achetés qui pourrait être le double ou même le triple des ventes. «Souvent les gens vont faire deux ou trois commandes par transaction», explique-t-elle.

La météo exceptionnelle des dernières semaines, réunie avec la série Mont-Royal en concert les jeudis soirs, ont possiblement contribué au succès des camions restaurants.

«L’objectif était d’avoir un parc animé, dynamique. Et ç’a été une réussite totale. C’est certain que jumeler les spectacles au parc Connaught à la cuisine de rue, un a aidé l’autre. Les gens présents au spectacle venaient prendre une bouchée et ceux qui venaient pour une bouchée restaient à la soirée», analyse Mme Séguin.

Cette combinaison fait de VMR un modèle à suivre pour les autres quartiers de Montréal, selon Mme Cerf. «Quand on arrive dans des endroits plus résidentiels, il faut créer un événement et le mettre de l’avant», fait valoir la présidente, qui a trouvé intéressante l’obligation pour les restaurateurs d’avoir des ustensiles ou assiettes compostables.

Apprécié

Les personnes rencontrées par L’Express de Mont-Royal, lors de la dernière journée des camions-restaurant le 16 août, ont dit appréciées la venue des camions-restaurants.

«C’est bien pour la vie de quartier. C’est sympathique et ça anime le secteur», dit le Montreois Pierre Bourgoing, qui en était à sa deuxième visite de l’été.

Pour plusieurs, la présence de la cuisine de rue a été l’occasion de sortir en famille. «Ça donne le goût de faire un pique-nique, mais sans avoir à apporter de lunch», affirme Sophie Zerounian, une mère d’Outremont, qui aurait aimé toutefois plus de choix pour les enfants.

L’ARRQ a aussi noté un engouement des Monterois pour de la bouffe plus santé ou végétarienne. Dès le premier soir, une citoyenne a d’ailleurs fait remarquer à la Ville l’absence d’un menu sans viande.

«J’ai téléphoné à l’association et à partir de ce moment-là, tous les camions devaient s’ajuster et avoir au moins un plat végétarien. Ça été corrigé dès la semaine suivante. Pour l’année prochaine, il faudrait aussi en avoir davantage», souligne Mme Séguin.

En moyenne par jeudi, quatre foods trucks étaient stationnés aux abords du parc sur le boulevard Laird.

Deuxième été

Mme Séguin compte bien recommander au conseil municipal le retour des camions-restaurants pour l’été prochain. Le maire Philippe Roy se positionne aussi en faveur.

«Les gens ont embarqué et ont apprécié. Ce fut un gros succès. Le projet pilote a démontré qu’il y avait un besoin», mentionne-t-il.

Mme Séguin a reçu un seul commentaire d’un commerçant se questionnant sur la présence d’un camion offrant des mets sucrés et lui faisant alors concurrence. Ce <@Ri>food truck<@$p> a été le plus populaire de l’été.