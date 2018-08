Décès de l’ex-conseillère municipale d’Outremont Chantal Raymond

Chantal Raymond, ancienne élue municipale d’Outremont, a succombé à une leucémie aiguë le 24 août à l’âge de 71 ans.

Mme Raymond est décédée entourée de ses six enfants à l’Hôpital général juif, cinq mois après l’annonce du diagnostic de cancer.

«En faisant certaines recherches sur la maladie, on voyait bien que ça regardait plus ou moins bien, mais on ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi rapide. On s’attendait à ce que les traitements réussissent un peu mieux», confie l’un de ses fils, Mathieu Beaubien.

Il décrit sa mère comme une personne chaleureuse. «Elle était toujours disponible pour aider les autres et elle a été avant-gardiste. Comme architecte, elle cherchait toujours à faire de belles choses dans les bâtiments qu’elle entretenait. C’était une femme très minutieuse.»

De 1991 à 1995, Mme Raymond avait été conseillère de la Ville d’Outremont. Aux dernières élections municipales en novembre 2017, elle avait de nouveau tenté sa chance dans le district de Claude-Ryan comme conseillère d’arrondissement indépendante. Mme Raymond avait terminé deuxième derrière Mindy Pollak de Projet Montréal.

Au cours de sa carrière politique dans les années 1990, l’architecte de profession avait siégé comme présidente du comité consultatif d’urbanisme où elle a contribué à l’aménagement de la nouvelle bibliothèque Robert-Bourassa ainsi qu’à la réouverture du Théâtre Outremont.

L’ex-conseillère d’arrondissement, Céline Forget, l’a côtoyé lors de la dernière campagne électorale et en lien avec certains dossiers municipaux. Elle se souvient de Mme Raymond comme étant une «femme généreuse, attentionnée, avec des idées plein la tête.»

La famille recevra les condoléances à partir de midi, le 6 septembre. Le service commémoratif suivra de 16h30 à 17h30 au Complexe funéraire Mont-Royal.