2,6 M$ pour la rénovation de la piscine John-F.-Kennedy

D’ici quelques jours débutera le chantier visant à remettre au goût du jour la seule piscine publique d’Outremont. L’arrondissement injectera plus de 2,5 M$ pour la rénovation du bassin extérieur du parc John-F.-Kennedy, construit en 1964.

Le contrat des travaux a récemment été octroyé à l’entreprise Edibelc qui doit lancer la réfection au début du mois de septembre pour être terminée en juin, juste à temps avant la prochaine saison estivale.

La cure de jeunesse comporte la mise aux normes du système de filtration qui ne répond plus aux standards de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Il devrait permettre de changer l’eau six fois par jour, mais celui-ci n’en fait que quatre actuellement.

«L’abondance de matières azotées laissées par les baigneurs (crème solaire diluée dans l’eau, poils, cheveux, transpiration, etc.) est un facteur qui contribue grandement à cette situation et les quatre changements d’eau par jour du système de filtration ne sont pas suffisants», peut-on lire dans un document décisionnel de l’arrondissement.

Pour installer le nouvel équipement, le bâtiment des baigneurs sera agrandi du côté de l’avenue St-Cyril. Le pavillon sera par le fait même rénové dans son ensemble et une toilette avec accessibilité universelle sera ajoutée à la pataugeoire.

Chaque été, environ 22 000 baigneurs prennent part aux bains libres à la piscine John-F.-Kennedy. Un nombre qui ne comprend toutefois pas les inscriptions aux cours de natation et de sauveteur ainsi qu’aux activités d’aqua forme.