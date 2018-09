Dans le salon d’Ariane

Le Théâtre Outremont offre pour une 4e saison des entrevues avec des artistes qui animent le paysage culturel de l’arrondissement. Le tout sera piloté par la journaliste Ariane Émond.

En ouverture de saison, lundi 24 septembre, le Salon d’Ariane propose un entretien sur l’impro et les difficultés d’être des femmes urbaines. Mme Émond s’entretiendra avec la chorégraphe et danseuse Milan Gervais, de la compagnie de danse Human Playground, qui sera jumelée à l’humoriste Virginie Fortin.

«Quelle jeune femme réfléchie, précise Ariane Émond. Elle est également chanteuse, comédienne et fan de télé. Elle a une maturité séduisante. De plus, elle est contente d’aller à la rencontre de ce public plus âgé qui occupe de plus en plus ses salles.»

La série mélangeant artistes connus, méconnus ou à redécouvrir, sera présenté à quatre reprises cette année, deux en automne et deux au printemps.

Magie

L’activité du service des loisirs d’Outremont vise à rejoindre un public plus âgé. En plus d’atteindre sa cible, elle permet d’assister à des moments inédits.

«Je me souviens que le compositeur Lewis Furey était tombé instantanément amoureux de la soprano Marie-Josée Lord. C’était incroyable à voir. Les gens ont été témoins de ce coup de foudre artistique», raconte Mme Émond.

Avec ses 45 ans de métier, l’animatrice et intervieweuse sait bien jumeler ses invités et souvent, malgré leurs parcours artistiques diamétralement différents.

« J’ai assis sur une même scène le chansonnier Pierre Calvé et le pianiste Charles Richard Hamelin. Malgré leurs 50 ans de différence, l’un étant autodidacte et l’autre un virtuose», dit-elle en souriant animant avec bonheur ces échanges culturels et humains d’une heure.

La formule ne semble pas s’essouffler même que, depuis la saison dernière, ses entretiens, qui autrefois se faisaient dans le petit Outremont, ont été relocalisés dans la grande salle afin d’accommoder plus de spectateurs. Ils pourront ainsi rester gratuitement à la projection du film Le redoutable racontant la vie du cinéaste-réalisateur Jean-Luc Godard, présenté dans la cadre de Ciné-Outremont.

Lundi 24 septembre, 14h30, Théâtre Outremont (1248, avenue Bernard O).

Pour plus d’infos