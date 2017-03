Agenda communautaire | 9 mars

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif d’Outremont et de Mont-Royal. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte de 75 mots maximum, au plus tard le lundi précédant la parution, à: redaction_outremont-vmr@tc.tc.

Bénévolat auprès des aînés

Le Centre de bénévolat SARPAD à Outremont et à Côte-des-Neiges ont besoin de bénévoles pour accompagner des personnes âgées chez le médecin, à l’épicerie ou à la banque. Votre participation sera grandement appréciée. Une formation vous sera proposée. Pour les rendez-vous médicaux, des bénévoles ayant une voiture sont demandés. (frais d’essence et de repas remboursés). Centre de bénévolat SARPAD Outremont Tél. : (514) 271-8869 Côte-des-Neiges Tél. : (514) 737-2454 ou par courriel à sarpadou@sarpad.com

Marche dynamique au Mont-Royal

Tous les samedis matins, le Club de marche dynamique (Montréal) organise des marches d’entraînement au Mont-Royal de 9 à 14 km, au rythme de 6 km/heure. Excellent exercice pour la santé cardio-vasculaire dans une ambiance de soutien convivial. Départ : 9 h au métro Mont‑Royal et 9 h 15 au monument George-Étienne Cartier (avenue du Parc, au sud de l’avenue du Mont‑Royal). Infos: Marie‑Andrée Quintal 514 342-6249. Appeler si vous venez pour la première fois.

facebook.com/groups/clubmarchedynamiquemontreal

Bénévoles recherchés

Le Centre de Bénévolat est à la recherche de personnes dynamiques, empathiques et compréhensives pour nous aider à contribuer à la réalisation de notre mission auprès des aînés et aux personnes en perte d’autonomie. Nous offrons des services de transport et d’accompagnement aux rendez-vous médicaux ainsi que des visites amicales. Infos: Céline ou Corinne au 514-734-2923, benevoles.vmr@gmail.com

Bénévoles auprès de personnes âgées demandés

Vous aimeriez développer une relation d’amitié durable avec une personne âgée et lui offrir de beaux moments de réconfort? Vous souhaitez lutter contre l’isolement des personnes âgées en donnant un peu de votre temps et vivre des moments de joie ensemble? Vous pouvez nous aider à réaliser cette belle mission comme bénévole visiteur. Vous ferez ainsi une différence dans la vie des Vieux Amis. Bénévolat selon vos disponibilités. Renseignements: Ouassima au 514 527-8653, poste 236.