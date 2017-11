Agenda communautaire du 23 novembre

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif d’Outremont et de Mont-Royal. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte de 75 mots maximum, au plus tard le lundi précédant la parution, à: redaction_outremont-vmr@tc.tc.

Jeunes danseurs recherchés

L’ensemble de danse ukrainienne Marunczak est à la recherche de participants âgés de 5 ans et plus. Aucune expérience de danse n’est requise. Cours offerts pour débutants et avancés le vendredi soir à la Fédération nationale ukrainienne, au 405 Fairmount ouest. Inscription dès maintenant. Informations: (514) 277-7363. Facebook: Marunczak Ukrainian Dance Ensemble

Matinées des retraités

Jusqu’au 12 décembre, les retraités d’Outremont sont invités à la bibliothèque Robert-Bourassa tous les mardis matin entre 9h 15 et 11h 15. Assistance aux ordinateurs, conférence, jeux de société, visite guidée à la Galerie d’art d’Outremont et atelier de création artistique sont quelques-unes des activités gratuites qui attendent les participants. Du thé du Salon de Thé Oasis et du café seront aussi servis tout au long de ces matinées. Aucune inscription n’est requise. Infos: (514) 495-6208 ou bibli.outremont@ville.montreal.qc.ca.

Cours de bridge

Le club Les Ultramontais offre des cours de bridge pour débutants pendant huit semaines consécutives. Coût: 80$ pour l’ensemble des cours. Réservation et infos: Isabelle Grou, (514) 270-9288.

Les Petits Frères à la recherche de bénévoles

Vous aimeriez développer une relation d’amitié avec une personne âgée et lui offrir de beaux moments de réconfort? Pourquoi ne pas contribuer à briser l’isolement des personnes âgées en donnant un peu de votre temps et vivre des moments de joie ensemble? Ainsi vous pourrez nous aider à réaliser cette belle mission à titre de bénévole visiteur. Vous ferez ainsi une différence dans la vie de nos Vieux Amis en attente de visites signifiantes. Infos: (514) 527-8653

Bénévolat auprès des aînés

Le Centre de bénévolat SARPAD à Outremont et à Côte-des-Neiges ont besoin de bénévoles pour accompagner des personnes âgées chez le médecin, à l’épicerie ou à la banque. Votre participation sera grandement appréciée. Une formation vous sera proposée. Pour les rendez-vous médicaux, des bénévoles ayant une voiture sont demandés. (frais d’essence et de repas remboursés). Centre de bénévolat SARPAD Outremont 514 271-8869 et Côte-des-Neiges 514 737-2454 ou par courriel à sarpadou@sarpad.com

Marche dynamique au Mont-Royal

Tous les samedis matin, le Club de marche dynamique (Montréal) organise des marches d’entraînement au Mont-Royal de 8 à 14 km, au rythme de 6 km/heure. Excellent exercice pour la santé cardio-vasculaire dans une ambiance de soutien convivial. Départ : 9 h 15 au monument George-Étienne Cartier (avenue du Parc, au sud de l’avenue du Mont‑Royal). Infos: Marie‑Andrée Quintal 514 342-6249. Appeler si vous venez pour la première fois, et arriver 10 minutes à l’avance. Trois essais gratuits. facebook.com/groups/clubmarchedynamiquemontreal

Bénévoles recherchés

Le Centre de Bénévolat est à la recherche de personnes dynamiques, empathiques et compréhensives pour nous aider à contribuer à la réalisation de notre mission auprès des aînés et aux personnes en perte d’autonomie. Nous offrons des services de transport et d’accompagnement aux rendez-vous médicaux ainsi que des visites amicales. Infos: Céline ou Corinne au 514 734-2923, benevoles.vmr@gmail.com