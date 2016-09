Les points gagnants des «greffés» de Pointe-aux-Trembles

Gaston Martin s’est mis au tennis il y a 16 ans, alors qu’il venait de subir une transplantation cardiaque. Depuis 11 ans, il organise chaque année un tournoi de tennis à Pointe-aux-Trembles pour sensibiliser la population au don d’organes et de tissus.

« J’ai un cœur de femme », ironise Gaston Martin en racontant l’histoire de la transplantation qui a mis fin à la maladie qui l’a fait souffrir durant 15 ans et qui a failli lui coûter la vie.

Aujourd’hui, à 70 ans, il est actif comme jamais. Il vient d’ailleurs de gagner une médaille d’or aux jeux des Greffés canadiens et une autre médaille aux jeux mondiaux des Greffés qui se déroulaient à Toronto le mois dernier.

Au cours de sa carrière de sportif greffé, il a gagné trois médailles d’or et deux d’argent.

Pour montrer l’exemple, il organise le tournoi de Pointe-aux-Trembles, un événement qui va rassembler 80 personnes de tous âges, quelques greffés du rein, du cœur, des poumons ou encore du foie.

Parmi eux, Audrey Deschesneaux, une jeune trentenaire qui a hérité du foie d’un homme de 88 ans.

Signer sa carte de la RAMQ ne suffit pas

L’objectif du tournoi est de sensibiliser le public au don d’organes et de tissu. Gaston Martin est également ambassadeur de Transplant Québec et donne de nombreuses conférences.

Selon lui, 90% des Québécois se disent favorables au don d’organes, et pourtant, l’année dernière, 42% des familles se sont opposées au prélèvement lors du décès d’un proche.

« C’est important de signer la carte, mais c’est encore plus important d’en parler », explique-t-il.

En effet, au Québec, contrairement aux États-Unis ou à la France, on n’est pas présumé « donneur » même si la carte est signée. « Ce qui va rester, c’est ce que vous avez dit à votre entourage, pas ce que vous avez signé », prévient M. Martin.

Au Québec, au 31 décembre 2015, on a enregistré 172 donneurs, transplanté 549 patients et 856 malades sont en attente d’un organe.

Le tournoi se déroule demain dès 8 heures sur les huit terrains en arrière de l’École secondaire de Pointe-aux-Trembles (15200 Sherbrooke est).