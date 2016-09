Retour vers un passé futuriste

Nostalgiques de l’époque victorienne, adeptes du steampunk ou inconditionnels du gothique, peaufinent costumes et accessoires pour la 8e édition du Grand pique-nique Victorien de Montréal. L’évènement haut en couleurs, qui rassemble plusieurs centaines de personnes, aura lieu le 10 septembre à midi, à la maison Antoine-Beaudry de Pointe-aux-Trembles.

« C’est un secret bien gardé à Pointe-aux-Trembles », lâche Pierre Lavigne, l’un des quatre organisateurs de ce rassemblement annuel. Lui-même, adepte du steampunk, se prépare tout au long de l’année, pour inventer son costume et ses accessoires. Il a plusieurs chapeaux haut-de-forme surmontés d’accessoires. « C’est parfois lourd à porter », avoue-t-il. Plusieurs centaine de dollars peuvent être investis pour cette seule journée.

Non content de se costumer, les participants baptisent leur personnage et l’accessoirisent pour en jouer lors de l’évènement. Enfants, octogénaires, médecins ou encore employés, tous se retrouvent, sortent la vaisselle en porcelaine des paniers pique-nique pour célébrer cette seconde moitié du XIXe siècle qui a vu l’essor industriel de l’Angleterre. « C’est la raison pour laquelle nos accessoires sont fabriqués à partir d’engrenages, de bronze ou de cuivre, et de vapeur », justifie M. Lavigne. Lors d’éditions précédentes, il a vu des manettes de Wii en bois, en état de fonctionnement, ou encore un téléphone cellulaire à vapeur.

D’ailleurs, l’évènement est tellement spectaculaire, que les organisateurs ont dû interdire toutes photographies durant le repas, afin de laisser les participants pique-niquer tranquillement. « Lors de la 1ere édition au Parc Lafontaine, il y avait 300 photographes! », affirme M. Lavigne sans ambages.

Selon Pierre Lavigne, la culture du costume s’est installée depuis plusieurs années à Montréal et le style victorien s’est imposé par sa prestance. Le steampunk, sorte de « rétro-futuriste » de l’époque victorienne, est une tendance mondiale qui va s’imposer dans les cinq prochaines années, selon lui. « C’est un mouvement très dynamique, car ce sont des comme des costumes de film », explique M. Lavigne. Il affirme que cette communauté est « tissée serré » et que le respect fait partie de son code de conduite. Il en veut pour preuve l’état du site à la fin de l’évènement : « Il n’y a plus un seul papier, il y a juste les poubelles à ramasser! »

Cette année, plusieurs activités sont au menu du pique-nique, dont un concours de fusils nerf, jouet pour enfant, sorte de fusil futuriste fait de plastique multicolore, revisité par les participants, et un concours du plus beaux costumes. Une exposition de photos, organisée par le groupe Les Rencontres de la Photographie de Montréal, sera également présentée.

Les organisateurs, Maude Bouchard, Elisabeth Fallen, Gilles Bélanger et Pierre Lavigne, préparent déjà l’édition de l’année prochaine, qui s’inscrira dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, et qui pourrait réserver de belles surprises.