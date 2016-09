Une «super maman» à PAT

Auteure, entrepreneure, femme d’affaires, pigiste, mais également maman, Nancy Richard fait partie de ces femmes « superactives » et dont rien ne les arrête. Après avoir créée une première entreprise « La venue de la cigogne », elle lance ce mardi 20 septembre, au District A de Montréal-Nord, son agence de baby planning, « Cigogne coup d’aile ».

Détentrice d’un certificat en littérature, d’un double baccalauréat en éducation et en naturopathie, ainsi que d’un brevet d’enseignement, Nancy Richard, résidente de PAT, ne fait pas les choses à moitié. Après avoir été enseignante au primaire pendant cinq ans, Mme Richard a décidé de se plonger dans l’univers de la maternité après avoir eu sa première fille, Lili.

Elle a ainsi complété en 2009 une formation en accompagnement à la naissance. Elle a ensuite décidé la même année de fonder son entreprise « La venue de la cigogne », une école de formation où sont formées des accompagnant(e)s à la naissance.

« On forme des professionnels qui œuvrent dans le domaine de la maternité, et ce, dans toute la province, mentionne-t-elle. Cela peut être des infirmières, des ostéopathes, des ergothérapeutes, etc. » Avec son passé d’enseignante, Nancy Richard est capable d’offrir elle-même environ 50% des formations.

Selon elle, il y avait un manque d’information et surtout de la mauvaise information sur la maternité lorsqu’elle était enceinte : « Dans les forums de discussion, ou articles de blogue de mamans ou de médecins, il existe beaucoup de contradictions et il est difficile de pouvoir s’orienter, souligne-t-elle. J’ai donc décidé d’aller chercher moi-même des renseignements, des faits réels et des statistiques dans tout ce que je fais. »

Cybèle, la si belle cigogne » comme emblème

Elle organise, ce mardi 20 septembre, le lancement de sa nouvelle entreprise qui est une agence de baby planning, « Cigogne coup d’Aile », accompagnée d’une boutique en ligne. Cette agence s’adresse cette fois-ci directement aux mamans, et non aux professionnels. L’objectif étant de faciliter la tâche de tous types de parents pour la préparation à la venue d’un enfant dans leur vie.

Elle propose ainsi toutes formes d’organisations (informationnelle, professionnelle, évènementielle, matérielle…) où 95% des services offerts se font directement chez les parents, et ce, dans six régions.

Des projets plein la tête

Nancy Richard ne compte pas s’arrêter là : « Quand on est passionnée on ne compte pas nos heures », lance-t-elle. Elle a dans l’objectif que la boutique en ligne de l’Agence, dont elle est copropriétaire avec Carole Cyr, devienne pignon sur rue dans deux ans. Elle souhaite également que leur nouvelle mascotte « Cybèle, la si belle cigogne », prenne vie dans plusieurs items pour enfants, comme des peluches, ou encore des livres.

Elle va également donner, à partir de janvier, des formations à travers le monde pour l’école par correspondance The International Maternity & Parenting Institute située en Californie. En tant qu’auteure, et avec déjà une vingtaine de livres à son actif, elle va en rédiger un nouveau sur le baby planning au Canada, ainsi que d’autres livres sur des témoignages de parents.

Elle offre aussi deux fois par semaine une formation en démarrage d’entreprise spécialisation maternité : « Tous les professionnels qui veulent ouvrir leur entreprise dans cet univers vont pouvoir faire cette formation gratuite avec moi, et recevoir un diplôme du ministère de l’Éducation », mentionne cette maman qui ne s’arrête jamais.

Finaliste d’un concours provincial

Nancy fait partie cette année du « Réseau des Mères en Affaires » et est en nomination parmi les trois finalistes dans la catégorie Nouvelle entreprise pour son Agence de baby planning, au Gala des « Super Mères en Affaires ». « J’ai maintenant deux entreprises à gérer, et une troisième avec ma famille, explique la maman de deux petites filles. Donc ça demande beaucoup d’organisation et de gestion du temps, mais quand on est vraiment bien structurée, tout s’entrecroise vraiment facilement. » Nancy est consciente d’avoir « une équipe formidable, passionnée, motivée et remplie de nouvelles idées », sans qui elle ne pourrait pas tout faire.