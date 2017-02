Un homme accusé de multiples fraudes dans Pointe-aux-Trembles

Un homme de Pointe-aux-Trembles est soupçonné d’avoir fraudé de nombreux résidents du quartier, notamment en acceptant d’exécuter des travaux à leurs résidences, sans les terminer.

Normand Dagenais a comparu jeudi après-midi par vidéo-conférence au palais de justice de Montréal relativement à neuf chefs d’accusation, dont quatre de fraude de plus de 5000$ et deux de fraude de moins de 5000$. Il est également accusé d’introduction par effraction dans un dessein criminel, de vol et de possession de biens criminellement obtenus.

L’homme de 52 ans avait été arrêté mercredi pour les faits qui lui sont reprochés et qui pour certains, remontent à mai 2014.

Lors de sa comparution, il a plaidé non coupable et a reçu l’interdiction de communiquer avec neuf victimes de ses crimes allégués.

Il doit comparaître à nouveau vendredi pour une audience sur sa remise en liberté sous caution.