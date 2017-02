Une Pointelière au Tournoi des cœurs Scotties

Ève Belisle, de Pointe-aux-Trembles, représentera à nouveau le Québec au prochain Tournoi des cœurs Scotties, championnat canadien annuel de curling féminin.

«C’est mon troisième Scotties, alors il y a toujours un petit stress, mais plus autant que la première fois», confie la skip, qui joue au curling depuis près de 20 ans.

Grâce à leur performance au championnat provincial de curling féminin à Lévis, en janvier dernier, Ève Belisle, la vice-capitaine Lauren Mann, la deuxième Trish Hill, la première Brittany O’Rourke et la remplaçante Pamela Nugent se sont qualifiées pour le prochain championnat canadien, du 18 au 26 février prochain, à St Catharines en Ontario.

«Notre premier objectif, c’est de nous qualifier pour la ronde éliminatoire et je crois que nous avons de bonnes chances», a estimé la capitaine québécoise, qui s’entraîne au club de curling de Mont-Royal depuis que celui de la Base militaire de Longue-Pointe a été fermé en mai 2016.

«Bien sûr il y a toujours un élément de chance, et plusieurs équipes ont des joueuses d’expérience, comme Rachel Homan d’Équipe Ontario et Krista McCarville d’Équipe Nord de l’Ontario. Mais on a bon d’espoir de finir avec au moins sept victoires et quatre défaites et, ainsi, se qualifier pour les éliminatoires.»

Au dernier Tournoi des cœurs Scotties, en 2016 à Grande Prairie en Alberta, Équipe Québec a raté la ronde éliminatoire, terminant en 8e position du classement avec cinq victoires et six défaites. Belisle n’y était pas puisqu’elle se trouvait alors en Australie, où elle a vécu trois ans, pour la rédaction de son mémoire de maîtrise en informatique.

Toutefois, elle n’est pas restée loin de la discipline qu’elle aime. «J’ai joué dans un tournoi en double mixte en Nouvelle-Zélande, une discipline qui sera aux prochains Jeux olympiques d’hiver. Mon partenaire et moi représentions l’Australie et nous avons gagné», relate-t-elle, le sourire aux lèvres.