Semaine en dents de scie pour les Rangers

Les Rangers de Montréal-Est, de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, ont essuyé une défaite cuisante à domicile le dimanche 12 février dernier, après avoir réussi un blanchissage à leur match précédent et une remontée presque complète à celui d’avant.

Dimanche, les hommes de Pierre Pelletier ont perdu 7-2 contre l’Inouk de Granby au Centre récréatif Édouard-Rivet. Elio Di Meo et Benjamin Brault ont marqué pour les hockeyeurs de Montréal-Est en deuxième et troisième périodes respectivement, tandis que le gardien Anthony Potvin a stoppé 33 rondelles au cours de ses 51 minutes de jeu.

Le 10 février dernier, Potvin a été intraitable avec le Titan de Princeville. Le gardien vétéran n’a laissé passer aucun des 40 tirs dirigés vers lui. Il faut dire que de son propre aveu «les défenseurs [lui] ont facilité la tâche et ont rendu [son] travail facile durant tout le match ». Pour l’entraîneur-chef Pierre Pelletier, cette victoire 2-0 représentait «un pas de géant en vue d’une place dans les séries».

À la rencontre du mercredi 8 février, les Rangers se sont inclinés 7-5 à domicile contre les Braves de Valleyfield après avoir tiré de l’arrière 4-0 en deuxième période et avoir, par deux fois, réduit l’écart à un seul but.

Avec une fiche de 15 victoires, 25 défaites et 35 points amassés en 45 parties jouées jusqu’ici, les Rangers sont maintenant 9es au classement général, devant les Flames de Gatineau. Avec quatre matchs à faire d’ici la fin de la saison et trois points d’avance sur l’équipe gatinoise, le nouveau directeur général des Rangers s’attend à ce que les prochaines rencontres soient âprement disputées. «Nous affrontons de bonnes équipes et c’est certain que nous devrons engranger le maximum de points. Tout pourrait se jouer au dernier match de la saison», a estimé Olivier Perron, qui a pris la relève de Sean Gilbert après la démission de celui-ci le 11 janvier dernier.

Le prochain rendez-vous des Rangers est le 17 février, à la Cité du sport de Terrebonne, où ils se mesureront aux Cobras de Terrebonne, deuxièmes au classement général. Ils affronteront ensuite l’Artic de Saint-Léonard, quatrième au classement, le 19 février à l’aréna Fleury, dans Montréal-Nord. Par la suite, ils rendront visite à l’Inouk, troisième au classement, le 24 février au Centre sportif Léonard-Grondin. Ils concluront ensuite leur saison en accueillant les Montagnards de Sainte-Agathe le 26 février au Centre récréatif Édouard-Rivet.