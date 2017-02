Un déneigeur blâme la Ville à la suite de dommages

Un sous-traitant de la Ville de Montréal déplore avoir dû déglacer des rues de Pointe-aux-Trembles et causé des dégâts à la chaussée ainsi qu’à son équipement mardi.

Benoit Coulombe, contremaître chez Déneigement Fontaine-Gadbois, une entreprise de Pointe-aux-Trembles, dénonce le moment choisi par la Ville pour l’opération qu’il a menée.

« La Ville aurait dû attendre ou faire déglacer la rue avant parce que c’était beaucoup trop dur d’enlever la glace ce matin, quand il faisait –10 ou –12 degrés», a soutenu M. Coulombe, en affirmant avoir passé sept heures à déglacer la rue Montmartre, qui en prend habituellement deux ou trois.

Résultat, dit-il : sa machinerie a brisé ou déplacé plusieurs couvercles de puisards, de bouches d’égout et de trous d’homme, en plus d’endommager des bordures de trottoir et l’asphalte dans la rue.

« Ils appellent ça un déglaçage-chargement, mais j’appelle ça de la folie.» – Benoit Coulombe

Selon la Ville, le moment de l’opération était bien choisi en raison de la pluie prévue pour les prochains jours et de la nécessité de déglacer les puisard obstrués. « Il faut que nos canalisations puissent drainer toute cette eau», a plaidé le porte-parole Philippe Sabourin. « Les activités de déglaçage demandées à l’entrepreneur sont essentielles pour le maintien de conditions sécuritaires sur nos chaussées.»

Durant de telles opérations, le bris d’équipement n’est pas une situation «hors norme» et doit être signalé pour que des équipes des travaux publics puisse y remédier, a ajouté le porte-parole municipal.