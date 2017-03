Changement de garde à la tête de la CDC de la Pointe

La directrice générale de la Corporation de développement communautaire (CDC) de la Pointe prend sa retraite et cède sa place à son adjoint après 20 ans d’implication.

Suzanne Bernard est ainsi succédée par Jonathan Roy, directeur adjoint depuis juin 2015 et que Mme Bernard a choisi comme relève.

«Je quitte la direction de la CDC de la Pointe pour la retraite. J’en suis très émue. Mais comme dit la chanson, je ne regrette rien!», a écrit Mme Bernard dans une lettre diffusée le mardi 14 mars dernier.

En 20 ans, Suzanne Bernard s’est notamment fait connaître au sein de la Table de développement social et du comité de coordination, à la Table nationale des CDC, à la Chambre de commerce de la Pointe-de- l’Île, au Comité liaison industrie communauté et à la SODEC/CLD pendant plus de 12 ans.

«Nous pouvons être fiers de nos réalisations», a ajouté Mme Bernard, dans sa lettre, en soulignant la réalisation du Centre communautaire Mainbourg et «surtout la mise en place de la Corporation Mainbourg qui continue à réaliser de grands projets pour le bien-être des Pointeliers».

«Un gars de la gang»

«Il vous surprendra par ses capacités de leadership et de visionnaire. Sa jeunesse apportera du renouveau et du dynamisme», a estimé Mme Bernard.

M. Roy a été nommé directeur général en date du 1er mars dernier, a par ailleurs annoncé le conseil d’administration de la CDC.

«Leader charismatique et rassembleur» avec de l’expérience dans le milieu de la concertation montréalaise, il a notamment participé à la Table de développement social (TDS), indique le président du conseil d’administration de la CDC, Roberto Labarca, dans une lettre également diffusée le mardi 14 mars dernier.