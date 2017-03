Des feux sur Marien à resynchroniser

À la suite d’une reconfiguration menée en 2016, les feux de circulation à l’intersection des boulevards Marien et Métropolitain devront être revus.

Une majorité d’élus de Montréal-Est ont convenu, en conseil municipal, de mandater leurs ingénieurs municipaux d’améliorer la synchronisation des feux à l’intersection hautement passante et située près d’un chemin de fer.

Des résidents ont affirmé devant le conseil municipal, le mercredi 15 mars dernier, que la nouvelle configuration n’aidait pas à fluidifier la circulation comme cela était prévu. Ils ont notamment déploré le fait qu’un feu sur Marien en direction nord reste au rouge même lorsqu’aucun train ne passe.

L’automne dernier, la Ville de Montréal-Est a fait élargir le boulevard Marien, ajouter une voie à tous les feux de circulation, reconstruire les trottoirs et remplacer un feu ainsi que des lampadaires, au coût de 3,5 millions de dollars. Par ailleurs, le boulevard fera l’objet d’autres travaux plus au sud, plus tard cette année.

