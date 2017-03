Un Montréalestois doublement chanceux gagne le million

Un résident de Montréal-Est qui avait gagné à la loterie il y a plus de 40 ans vient de remporter un million de dollars à l’Extra, a annoncé Loto-Québec vendredi.

Selon la société d’État, François Loubert a gagné 50 000$ en 1976, le jour de la fête à son père et un million de dollars cette année, le jour de la fête à sa mère.

Loto-Québec relate que l’homme a réveillé sa conjointe pour s’assurer qu’il avait bel et bien les numéros gagnants de l’Extra. Celle-ci se serait alors mise à crier, en pleurant de joie et en s’exclamant: «Non, non, non, on va avoir notre maison!».

Le couple envisage maintenant de s’acheter une maison et de faire des placements, indique Loto-Québec.

Le billet chanceux a été acheté au Dépanneur Bo-Coin, situé avenue Broadway, à Montréal-Est. Le détaillant recevra un lot de 10000$, soit l’équivalant de 1% du gain.