Un jeune club, mais de nombreux poulains

Ouvert il y a un an et demie dans Montréal-Est, le Gym Le Local, un des rares clubs de boxe et d’arts martiaux mixtes à des kilomètres à la ronde, revendique plusieurs combattants professionnels ainsi que des dizaines de jeunes aspirants.

«On a beaucoup d’enfants à nos cours, environ 25, parce qu’il n’y a rien aux alentours. Le club le plus proche est à Hochelaga. On s’en vient avec un vraiment beau bassin de jeunes. C’est le fun de voir ça», constate Keven Sénécal, copropriétaire et instructeur de boxe, muay thai et jiu-jitsu brésilien.

À ce sujet:

Lui et son partenaire d’affaires Karl Fagnant, aussi instructeur de muay thai et jiu-jitsu brésilien, comptent au sein de leur écurie des combattants comme Kevin Champagne, Yan Duguay, Dave Huard, Julien Dannel, Mélissa Fortin et Louis-Philippe Caron.

«Dans les adultes, tous nos boxeurs ont des fiches positives depuis notre ouverture. On a même gagné la Coupe Imperium avec un gars qui s’était entraîné seulement quatre mois avec nous et n’avait jamais fait de sport dans sa vie auparavant», dit M. Sénécal.

Depuis janvier, le club bénéficie des services de coach du boxeur professionnel et partenaire d’entraînement de Manny Pacquiao, Ghislain Mani Maduma. Il offre aussi un cours d’essai gratuit aux nouveaux clients.