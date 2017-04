«Plus forts que tout»: un autre Relais pour la vie de l’est de Montréal

Après avoir perdu sa mère et un beau-frère d’un cancer et après en avoir combattu un elle-même, Dominique Bujold s’apprête à participer à un autre Relais pour la vie de l’est de Montréal à la fin mai, au profit de la Société canadienne du cancer.

«J’ai participé pour la première fois en 2009, à la demande de ma nièce, qui m’apprenait que son père avait un cancer. Ensuite, ma mère a reçu un diagnostic et s’est éteinte deux mois plus tard. Et en 2011, j’ai reçu le mien», raconte Mme Bujold. «On tombe à la renverse, mais il fallait que je me relève. La force et le désir de vivre étaient plus forts que tout.»

En rémission depuis 5 ans, Mme Bujold a décidé cette année de s’engager dans l’organisation du 9e Relais pour la vie de l’est de Montréal, en plus d’être la capitaine de l’équipe de marcheurs de son travail, la Caisse populaire Desjardins de Pointe-aux-Trembles. Elle a particulièrement hâte de participer au Tour des survivants, vêtue de son maillot jaune distinctif.

«C’est incroyable, à peine descriptible, le soutien, les applaudissements des gens autour, leurs bravos, les gens qui t’apportent à boire ou qui t’aident à marcher», dit Mme Bujold.

Tous concernés

Le cancer touche tout le monde, jusqu’aux élus municipaux, témoigne le conseiller d’arrondissement Gilles Déziel, qui marche au Relais depuis ses débuts.

«Ça frappe toutes les familles. On ne peut pas se dire que ça arrive qu’au voisin […] Moi, j’ai perdu un cousin il y a quelques mois. On ne s’y attendait pas. Cancer du cerveau», a confié l’élu de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Programme

Le 9e Relais pour la vie de l’est de Montréal se tiendra de 19h le 26 mai à 7h le lendemain, à la chapelle de la Réparation, coin boulevard de la Rousselière et rue Prince-Arthur.

Les participants pourront bénéficier d’un camion de cuisine de rue du chef Jérôme «Jerry» Ferrer, d’artistes mystères et d’animations tout au long de la soirée, indiquent les organisateurs de l’événement.