Coupe Dodge: pas de repos pour des champions

À peine sacrés champions de «la Coupe Stanley du hockey mineur» au sein de l’équipe montréalaise, trois jeunes de Pointe-aux-Trembles doivent déjà se rendre en camp d’entraînement.

Le 23 avril dernier, Kevin Pouliot, Andrew Auguste et Benjamin Boon ont triomphé au sein de l’équipe Montréal Élite lors des finales du bantam AAA et bantam AAA relève aux Championnats provinciaux de hockey sur glace, à Montréal.

«C’est gros parce que ce sont les meilleurs joueurs du Québec qui s’affrontent pour la Coupe Dodge», fait remarquer Kevin, dont l’équipe a gagné 3-2 contre les Élites de Beauce-Appalache, au terme d’une saison difficile.

Pour Kevin et Benjamin, tous les deux gardiens de but, il s’agissait d’une deuxième Coupe Dodge, après celles remportées en 2015 en Abitibi-Témiscamingue. D’autant plus que l’équipe montréalaise bantam AAA relève a remporté la Coupe au Centre récréatif Édouard-Rivet, à Montréal-Est.

«Gagner à la maison devant les gens du coin, c’est ça qui donne la magie. En 2015, au Témiscamingue, nous étions seuls», indique Benjamin, dont l’équipe s’est imposée 5-2 contre le Noir et Or Richelieu en finale.

Pour sa part, le défenseur Andrew estime qu’il y a «beaucoup d’émotions», mais «pas de mots» pour décrire la sensation de gagner la Coupe Dodge pour la première fois, à domicile de surcroit.

Toutefois, le temps de savourer la victoire est déjà fini: Kevin et Andrew commencent le camp de sélection pour le midget AAA lundi, tandis que Benjamin a commencé vendredi le précamp de la structure intégrée Rousseau Royal Laval-Montréal.

«Après ça, c’est le junior, puis la Ligue nationale» dit en souriant celui qui se verrait jouer chez les pros pour les Panthers de la Floride.

L’entraîneur de l’équipe de Kevin, lui aussi de Pointe-aux-Trembles, rend honneur à ses joueurs, fiers représentants de leur coin de pays. «On essaie de les guider vers le succès. Ensuite, c’est à eux de voir», philosophe Guillaume Piché.