Des coupes de cheveux pour la lutte contre le cancer du sein

Pour une deuxième année consécutive, la coiffeuse Maryse St-Germain et une vingtaine de collègues de partout au Québec offriront des coupes de cheveux au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec, dans une ambiance inspirée des années 1950 et 1960, le 4 juin prochain dans Pointe-aux-Trembles.

L’événement promet d’être plus gros qu’en 2016, avec plus de commanditaires, le tirage d’un lit électrique d’une valeur de 5000$ et la présence du chanteur Joël Denis, interprète du mégasuccès Ya Ya sorti en 1964. «Cette année, il y aura aussi un encan silencieux et un bistro rétro où l’on servira des hot-dogs», ajoute Mme St-Germain.

La coiffeuse depuis trois ans et ancienne technicienne en administration durant 15 ans se sent interpellée par la lutte contre le cancer en raison des proches qu’elle a perdus. «Ma grand-mère est morte du cancer du sein, deux de ses sœurs aussi et même un oncle de ma mère », raconte-t-elle.

Les hommes représentent moins de 1% de tous les cancers du sein, selon la Société canadienne du cancer. «C’est rare et on en parle pas assez», constate Mme St-Germain.

Participante et survivante

Une des coiffeuses participantes à l’événement et elle-même survivante d’un cancer du sein a hâte de joindre «l’utile à l’agréable» le 4 juin prochain. Claire Duchesneau, enseignante de coiffure à l’École des métiers du Faubourg, explique avoir combattu un cancer du sein de type HER2 de 2013 à 2014 à l’aide de chimiothérapie, d’une opération et de radiothérapie.

«Cet événement est extraordinaire. On rejoint tout le monde et tous peuvent mettre l’épaule à la roue à coût raisonnable, à juste 10$ le billet», fait valoir Mme Duchesneau, participante en 2016 également.

Rassemblons nos ciseaux pour la cause se tiendra au Centre communautaire Roussin de 10h à 16h. Les billets se vendent à 10$ à divers points de vente énumérés sur la page Facebook de l’événement.

Plus de 1500$ ont été amassés l’an dernier, selon Mme St-Germain. L’objectif, cette année, est d’en amasser au moins 2000$.