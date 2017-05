Une autre ceinture et du repos pour Jacob Blais

Une pause estivale bien méritée s’annonce pour le jeune Jacob Blais, récemment sacré champion au tournoi international de boxe olympique Coupe Imperium pour une troisième année d’affilée.

Jacob Blais, qui pendant un temps cumulait le baseball d’élite et la boxe, s’apprête enfin à profiter de son premier été sans entraînement ni match depuis des lustres.

«Je compte me reposer, faire des activités comme la pêche et peut-être m’entraîner, mais pas à la boxe», confie le jeune poulain du club Gym Le Local, à Montréal-Est.

Le 20 mai dernier, il a gagné par décision unanime à la Coupe Imperium, à Brossard, en battant son grand rival Alexis Ledoux dans la catégorie des 46 kilos. Il s’agissait de la quatrième rencontre entre les deux pugilistes et d’un match revanche pour Jacob, défait par Alexis l’hiver dernier.

«Vu qu’Alexis Ledoux s’était inscrit dans les 100-110 livres et Jacob, dans les 90-100 livres, on l’a fait manger un peu, on l’a amené à 103 livres et il a changé de catégorie pour se battre absolument contre Ledoux», évoque le père de Jacob, Jean-François Blais.

Reconnaissant, Jacob tient à remercier ses entraîneurs et son préparateur physique du Gym Le Local. Sa nouvelle équipe l’a notamment préparé durant trois mois à affronter un gaucher comme Ledoux, en usant davantage son direct que son jab et en occupant le centre du ring.

«Y’a rien de facile dans un combat, mais mes coachs m’ont bien dit quoi faire.»

Avec trois ceintures de la Coupe Imperium, deux des Gants dorés, une des Gants d’argent et un championnat du monde, l’équipe de Jacob a maintenant le regard porté vers l’étranger, indique son père. «On a fait pas mal le tour au Québec. Là, il faut se promener», dit-il.