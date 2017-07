Le «skatepark» de PAT encensé, l’arrondissement ravi

L’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles se réjouit de voir son site de planche à roulette encensé par un détaillant en ligne de vêtements et d’équipements de sport de glisse.

Selon le blogue de l’entreprise Empire, le «skatepark» aménagé à l’automne 2016 juste à côté de l’aréna Rodrigue-Gilbert «est le deuxième plaza de béton bien conçu sur l’île, après Verdun».

«Nous sommes très fiers de cette réalisation», a déclaré la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, lors d’une séance du conseil d’arrondissement mardi.

À ce sujet:

Dans une entrée de blogue publiée fin mai, l’entreprise Empire écrit que le site de Pointe-aux-Trembles a un design «presque parfait», comporte «tous les obstacles dont un skateur a besoin pour se faire du fun», représente «une source de plaisir constante» et vaut «sérieusement» le déplacement.

Nicolas, jeune planchiste rencontré sur le site, vante la construction de béton et son aspect quasi immaculé. «Il n’y a pas beaucoup de graffitis. Je trouve ça plus beau comme ça. J’aime aussi le fait que ça soit en béton, c’est moins bruyant et ça absorbe mieux quand on saute» dit-il.