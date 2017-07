Chamboulements en vue rues Forsyth et de la Gauchetière

Des résidents de Pointe-aux-Trembles peuvent s’attendre à des rues fermées, du stationnement restreint, des coupures d’eau, de la poussière et du bruit jusqu’en septembre prochain en raison de travaux de la Ville de Montréal.

La Ville veut faire construire de nouvelles conduites d’eau potable à même des conduites existantes rues Forsyth et de la Gauchetière. Cette technique de réhabilitation réduirait considérablement la durée des travaux.

Les travaux sur Forsyth ont été prévus du 24 juillet au 22 septembre prochain et ceux sur de la Gauchetière, du 18 juillet au 15 septembre, si la météo le permet. Dans les deux cas, l’horaire est du lundi au vendredi, de 7h à 19h, avec possibilités de soir et de fin de semaine.

La rue Forsyth sera fermée entre la rue Régnier et la 31e Avenue et la rue de La Gauchetière, entre les 12e et 16e Avenues. La circulation locale sera toutefois autorisée.

Dans les deux rues, des résidents seront avertis de la coupure de leur eau courante 48 heures à l’avance, dit la Ville.

L’eau potable peut toutefois être consommée durant l’ouvrage, dit la municipalité.

Les travaux risquent aussi d’obliger le déplacement d’arrêts de bus et de points de ramassage des ordures et des matières recyclables. Les usagers du transport collectif peuvent se renseigner au 514-STM-INFO (514-786-4636) ou au stm.info