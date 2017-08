Montréal-Est: une épluchette comme au far west

Une épluchette de blé d’Inde organisée par la Ville de Montréal-Est avait une petite touche western samedi.

L’événement mettait en vedette une shérif, un Autochtone vêtu à la manière de vieux films western, des poneys ainsi que des jeux gonflables, dont un à l’image d’un «saloon».

Le programme de la journée incluait également un spectacle de musique western, rock et populaire offert par Kate and the Outlaws, des musiciens de Drummondville.