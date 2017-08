Une fresque surprise pour un octogénaire pointelier

En remerciement de plusieurs services, des locataires d’un immeuble ont fait peindre une fresque pour leur propriétaire de 83 ans. Cet amoureux des animaux a eu l’heureuse surprise de découvrir le portrait d’un de ses chiens sur un mur de son terrain.

«Je ne m’attendais pas à cela. Je suis émotif et ça immortalise bien mon chien, donc je suis heureux», indique François Del Santo. Ce propriétaire de la rue Victoria a les larmes aux yeux en contemplant le mur de sa cour où il a eu la surprise de découvrir le portrait de son chien Léo mercredi 2 août.

Derrière ce projet se cache un locataire de l’immeuble voisin, Éric Saint-Martin qui a mobilisé son cousin et son oncle, deux passionnés de peinture, pour réaliser cette grande fresque.

«Le propriétaire nous autorise à utiliser sa cour et il nous a aidés dans le passé. Comme on savait qu’il aimait les animaux, on a décidé de lui offrir cela pour le remercier», explique M. Saint-Martin.

Mardi soir, Yannick et Michel Bourgon, ces deux peintres amateurs pointeliers, ont donc travaillé de 21h à 2h30 du matin pour livrer la surprise dans les temps.

«On est fiers! C’est un des plus gros projets qu’on a faits à date et cela rend bien», se réjouit Michel. Le père et le fils n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’ils ont peint le logo de l’école Francois – La Bernarde dans un des couloirs de l’établissement il y a deux ans. Dessinateur en bâtiment de formation, Yannick réalise aussi des fresques dans sa famille ou chez des amis en guise de passe-temps.

À en juger par le sourire de M. Del Santo, le résultat est réussi pour les deux artistes pointeliers.

«C’est beau, cela m’évoque des souvenirs. Cela me rappelle tous les chiens que j’ai eus. Mon chien sera là pour toujours», salue le propriétaire.

«Juste en voyant son sourire le matin, c’est ce qu’on recherchait», se félicite aussi Éric Saint-Martin.