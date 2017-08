Dur coup pour le Vieux Pointe-aux-Trembles

La fermeture du commerce indépendant Station Café est un coup dur pour la revitalisation du Vieux Pointe-aux-Trembles, revitalisation qui passerait par le commerce d’alimentation.

«Avec PME MTL, on cherche à voir de quelle façon on peut amener de nouveaux cafés dans le secteur parce que nous croyons que ça passe beaucoup, beaucoup par l’alimentation, le développement de ce secteur là», commente trésorière Association des commerçants et des professionnels du Vieux-Pointe-aux-Trembles (ACPVPAT).

À ce sujet:

Né en 2015 pour revitaliser le commerce rue Notre-Dame, entre les environs de la 1re avenue et de la 13e, l’ACPVPAT regroupe 29 membres actifs. La propriétaire de Station Café, Mylène Morency, n’était pas membre, mais son entreprise correspondait en plein au type de commerce dont aurait besoin le secteur.

«Nous sommes extrêmement peinés de voir une commerçante comme Mme Morency quitter notre développement ici dans le Vieux Pointe-aux-Trembles. C’était un commerce fort, qui amenait de l’animation, surtout pour les jeunes familles. Pour nous c’était un pivot, en quelque part, cette personne là», ajoute Mme Nesterenko.

L’alimentation, la clé?

Les entreprises sollicitées pour s’installer dans le territoire de l’ACPVPAT sont surtout dans le domaine alimentaire. La plus récente serait d’ailleurs un commerce de produits, entre autres alimentaires, haïtiens.

«Nos membres ont parfois une vision un peu différente et nous disent qu’une banque ou certains produits de base comme une pharmacie pourraient peut-être attirer des gens, mais ça, ce ne sont pas les mêmes démarches», souligne Mme Nesterenko.