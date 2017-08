Un comité pour promouvoir la relève artistique

Un nouveau comité d’artistes tentera d’empêcher une fuite de jeunes artistes à l’extérieur de Rivière-des-Prairies Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

«On a énormément de talents à Pointe-aux-Trembles, mais beaucoup de jeunes artistes quittent le coin pour leurs études ou autres. Le comité pourra trouver des occasions de les mettre en valeur», plaide le jeune musicien Alexis Brien-Langevin, coordonnateur du comité Relève Point’Arts.

À ce sujet:

Le comité a notamment tenu son premier symposium d’art contemporain, Art’spiration, le samedi 19 août dernier à la Maison du citoyen. Cinq jeunes artistes de Rivière-des-Prairies Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles se sont alors laissé inspirer par l’improvisation de cinq jeunes musiciens de l’arrondissement pour peindre des toiles.

Les artistes âgés de 18 à 36 ans et tous étudiants actuels ou diplômés du Cégep Marie-Victorin s’exécutaient devant public, Accompagnée d’élus municipaux, la mairesse de l’arrondissement, Chantal Rouleau, a tenu à les féliciter et à les encourager à tenir d’autres événements du genre.

«C’est tellement inspirant, émouvant même, de vous voir travailler tous ensemble, musiciens et peintres. Bravo! On en veut d’autres choses comme ça», a déclaré Mme Rouleau.

Le nouveau comité planifie déjà la tenue d’un événement appelé «Frissons et obsession» le 29 octobre prochain à Rivière-des-Prairies. Il fait partie du regroupement Les Artistes Point’Arts, né l’an dernier et comptant aujourd’hui 70 membres.

«Au début, c’était surtout des gens de Pointo, mais là on a du monde de RDP, de Montréal-Nord, de Repentigny. Ça grossit et ça juste un an qu’on existe», observe avec enthousiasme M. Brien-Langevin.