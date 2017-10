Un élève de Pointe-aux-Trembles sauvé de la noyade

Un élève de l’école Le Tournesol, à Pointe-aux-Trembles, a été sauvé de la noyade. Il a eu un malaise à la piscine de l’établissement scolaire qui accueille une clientèle présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère et/ou un trouble envahissant du développement.

Vers 10h15, aujourd’hui, l’adolescent de 17 ans nageait dans la piscine de l’école, lors d’une période d’activités aquatiques. Il aurait eu un malaise et l’animatrice l’a rapidement sortie de la zone peu profonde du bassin.

La sauveteuse et deux enseignants d’éducation physique ont commencé les manœuvres de réanimation et ont utilisé le défibrillateur de l’école avec l’accompagnement du 911. Les ambulanciers et premiers répondants sont arrivés quelques minutes plus tard et ont amené l’élève à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le directeur de l’école, Michel Longpré, s’est rendu au chevet de l’adolescent jusqu’à ce que sa mère arrive, en après-midi.

«L’élève est conscient, son état est stable, mais il passera des tests pour connaître la cause de ce malaise», informe la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, par voie de communiquée.

Dès que l’incident est survenu, les autres élèves du groupe ont été sortis de l’eau et ont été pris en charge par d’autres membres du personnel. Des spécialistes ont été dépêchés sur place pour soutenir et accompagner les élèves ainsi que le personnel du Tournesol.