Bénévoles par amour

Des dizaines de bénévoles s’engagent dans l’organisation des tournois Pointo et Les Pointeliers année après année par amour pour le hockey et le sport chez les jeunes témoignent certains d’entre eux.

«Je veux dire aux bénévoles de continuer de recruter pour que les tournois restent un happening dans l’est de Montréal», exprime Jean Deraiche, président d’honneur du 25e tournoi de hockey novice ainsi que responsable de la publicité et des commandites.

Ancien président de l’Association de hockey mineur de Pointe-aux-Trembles (AHMPAT), M. Deraiche a organisé le tournoi il y a 25 ans, avec le président actuel, Howard Grégoire.

Les deux bénévoles ont vu l’événement passer d’un week-end de compétition rassemblant une dizaine d’équipes locales à un rendez-vous de plusieurs jours, qui rassemble des milliers de hockeyeurs du Québec, d’ailleurs au Canada et d’autres pays.

«C’est évident que sans bénévole, il n’y a pas de tournoi, fait remarquer M. Grégoire. On marche au quart de tour grâce à eux.»

«J’aime ça, je suis un passionné et je ne vois pas quand je vais arrêter.»

– Howard Grégoire

À 68 ans, M. Grégoire ne voit pas quand il va cesser son engagement envers le hockey mineur. Idem pour M. Deraiche, à 65 ans.

«Je le fais par amour de notre sport national au Québec et pour continuer à garder les jeunes actifs», explique l’ancien président.

Les marraines

Les tournois de Pointe-aux-Trembles sont aussi connus pour l’équipe de marraines.

Ces dames, jeunes et moins jeunes, accompagnent les équipes tout au long des tournois et les aident de mille et une façons. Ne serait-ce qu’en leur offrant des collations durant le resurfaçage des patinoires entre deux périodes.

On en compte 23 cette année. Leur responsable et bénévole depuis 10 ans aux tournois pointeliers, n’a jamais vu d’autres marraines du genre dans d’autres tournois.

«J’ai toujours été dans l’environnement du hockey, dit Roxane Champagne. J’ai toujours aimé ça.»