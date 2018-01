Deux nouvelles acquisitions pour les Rangers

Les Rangers de Montréal-Est ont échangé deux de leurs joueurs en retour d’un gardien de but du Révolution de Saint-Lazare, d’un joueur des Panthères de Saint-Jérôme et d’un choix conditionnel de 10e ronde au repêchage 2019.

Avec 42 points en deux saisons dans le midget AAA, puis 12 points en 22 matchs avec les Panthères, le jeune Ellis Salgado-Minaya est vu par les Rangers comme un joueur talentueux.

«J’ai plusieurs amis au sein de cette équipe et j’ai très hâte de démontrer aux partisans des Rangers le genre de joueur que je suis», exprime le joueur de 17 ans dans un communiqué.

En retour de Salgado-Minaya et du choix au repêchage, les Rangers ont cédé Florent Rodrigue.

Retour aux sources

Pour sa part, le gardien William Lavallière effectue un retour aux sources en rejoignant les Rangers. En plus du Révolution, il a aussi évolué avec les Panthères et tenté sa chance l’an dernier au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«C’est une fierté pour moi d’évoluer dans ma ville natale au sein de cette belle organisation et avec des joueurs qui me sont familiers, ayant joué avec plusieurs d’entre eux par le passé», a affirmé le cerbère de 18 ans, dans un communiqué.

En retour de Lavallière, les Rangers ont cédé le défenseur Xavier Delisle.

Talbot Tassi se démarque

Par ailleurs, la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) a sélectionné le gardien de but Hugo Talbot-Tassi comme joueur défensif de la semaine du 1er au 7 janvier dernier. En deux parties et 119 minutes jouées, le cerbère de 20 ans a enregistré deux victoires, alloué 2,52 buts en moyenne et affiché un pourcentage d’arrêts de .914.

Au moment d’écrire ces lignes, les hockeyeurs de Montréal-Est se tenaient au septième rang du classement général, avec une fiche de 17 victoires, 15 défaites et 37 points en 35 parties.