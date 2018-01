Une entreprise veut bâtir 2 nouvelles usines à Montréal-Est

La Compagnie Américaine de Fer et Métaux inc. (AIM) souhaite construire et opérer, dans les prochains mois, des usines de traitement et recyclage de matières résiduelles sur son site à Montréal-Est.

L’entreprise installée à Montréal-Est depuis 1988 propose des usines spécialisées dans le conditionnement de métaux non ferreux, montre une lettre dont TC Media a obtenu copie.

Les usines permettraient la création d’environ 75 à 100 emplois et l’injection de «plusieurs millions» dans l’économie locale, écrit le président de l’entreprise de 2500 employés, Herbert Black, au maire de Montréal-Est, Robert Coutu.

«Nous éprouvons un sentiment d’urgence puisque ces usines doivent être construites et opérationnelles dès 2018, car le marché de l’exportation vers l’Asie s’est vu récemment imposé des restrictions importantes qui auront comme effet de fermer complètement le marché international, peut-on lire. Seul un changement au niveau des pratiques de recyclage va permettre de modifier les métaux triés afin de les rendre propices à ce marché essentiel pour notre entreprise.»

Afin de libérer l’espace requis pour la construction des usines, le conseil municipal de Montréal-Est a autorisé, le 24 janvier dernier, un échange de terrains entre la municipalité et AIM.