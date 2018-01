Terminal: les citoyens pourront se faire entendre dès le 27 février

La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra la deuxième partie de son audience sur le projet de construction d’un terminal d’approvisionnement de carburant aéroportuaire à Montréal-Est à compter du 27 février prochain à 19h au Centre communautaire Roussin.

Citoyens, groupes et municipalités pourront exprimer leurs opinions et suggestions verbalement en séance publique ou par écrit, à l’aide de mémoires. Ils devront toutefois signaler leur intention au BAPE au plus tard le 16 février.

La semaine dernière, ils ont pu poser leurs questions aux promoteurs du projet ainsi qu’à divers responsables municipaux, provinciaux et fédéraux, lors de la première partie de l’audience demandée par les promoteurs.

Le terminal proposé par la Corporation internationale d’avitaillement de Montréal (CIAM), un consortium de compagnies aériennes, inclurait l’aménagement d’un quai existant, la construction de cinq à huit réservoirs de kérosène d’une capacité totale de 160 millions de litres, l’aménagement d’un site de chargement par wagons et la construction d’un pipeline qui serait connecté à un autre existant.

Selon la CIAM, le projet de 150 M$ est nécessaire afin d’approvisionner, de façon plus fiable, les aéroports Pierre-Elliot Trudeau, à Montréal, Pearson, à Toronto, et Macdonald-Cartier, à Ottawa. La demande grandissante en carburant dépasserait la production de 50% dans les deux premiers aéroports.

Si tout va bien, les travaux commenceraient fin 2018, dureraient environ 30 mois, et le terminal serait mis en service en 2021.

Des opposants au projet craignent les risques pour la sécurité des citoyens en raison de la proximité de ces réservoirs à des résidences avoisinantes. Ils doutent aussi de la sûreté du pipeline auquel le projet serait connecté. Ils s’inquiètent aussi de l’accumulation d’effets que le terminal ainsi que des activités industrielles existantes auraient sur la qualité de l’air.