Impressionnante 46e revue pour le Club de patinage artistique de PAT

Près de 200 membres du Club de patinage artistique de Pointe-aux-Trembles (CPAT), ainsi que des patineurs olympiens, ont offert une revue sur glace haute en couleur à des miliers de spectateurs à l’aréna Rodrigue-Gilbert.

Le Club présentait «Fantazia», sa 46e revue sur glace, du 6 au 8 avril dernier. L’événement mettait à contribution des patineurs de toutes catégories, de petites patineuses d’à peine 2 ans au duo montréalais Kirsten Moore-Towers et Michael Marino, classé 11e aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en février dernier et 6e aux Mondiaux de Milan, en mars dernier.

«Nous en avons vu des spectacles du genre et celui-ci se démarque du lot», n’a pas hésité à dire Michael Marino, résident de Saint-Léonard d’origine ontarienne.

Pour monter son fulgurant spectacle de plus de deux heures, le CPAT s’est appuyé sur la présence de 196 de ses 275 membres, déguisés en bonbons, en «emojis», en personnages de film et plus encore. Le club conçoit lui-même ses costumes, dans un atelier de couture situé à l’intérieur de l’aréna Rodrigue-Gilbert.

«C’est un spectacle pas mal impressionnant, qui se démarque par sa production, ses costumes et les détails dans ses chorégraphies», a estimé Kirsten Moore-Towers, venue assister à une représentation l’an dernier, quand son petit ami, Liam Firus, était l’invité de marque.

La production mettait notamment de l’avant les performances individuelles de 10 athlètes d’exception, dont deux faisant partie du top 10 canadien.

«C’est le plus beau moment de l’année», a apprécié la numéro 10 nationale, Rosalie Vincent, 16 ans, qui s’entraîne déjà en vue de la saison prochaine.

«C’est moins stressant qu’en compétition», a pour sa part noté la numéro 4 au pays et aspirante au circuit senior la saison prochaine, Béatrice Lavoie-Léonard, dont la grande sœur Élizabeth s’exécutait elle aussi sur la glace.

Spectateur pour une troisième année, le député fédéral Mario Beaulieu a souligné à quel point la production innove et s’améliore chaque fois. «Je trouve ça spectaculaire. Cette année, c’est particulièrement impressionnant», a commenté le député de La Pointe-de-l’Île.

Avec les JO ayant eu lieu cette année et les médailles remportées par le Canada, le CPAT s’attend à une augmentation du nombre d’inscriptions l’an prochain. «Je ne serais pas surprise qu’on dépasse le 300», a avancé la responsable des relations publiques et des communications du club, Cathy Gagnon.