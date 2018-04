Ligue de baseball majeur du Québec: les Brewers de Montréal visent les grands honneurs

BASEBALL. À l’aube d’une troisième saison en terres montréalaises, les Brewers, qui jouent leurs rencontres locales à Pointe-aux-Trembles, sont affamés de victoire. Ils pourront compter sur une équipe solide, puisqu’après une campagne 2017 fort convaincante, la totalité de l’alignement est de retour pour 2018.

Contacté quelques jours avant les premiers matchs de présaison, le directeur général des Brewers de Montréal, Marc Bouchard, s’est dit bien heureux du déroulement du camp d’entraînement. «Ça se passe super bien. On a la même équipe qui revient à 100% et on est très contents de ça, car on a une superbe formation», lance-t-il.

Évoluant dans la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ), les Brewers ont terminé en 2e position de leur division l’an dernier, ce qui leur a permis de prendre la 3e position du classement provincial. Malheureusement, l’équipe s’est inclinée au 1er tour des séries d’après-saison contre les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu, se rendant toutefois au maximum de 5 rencontres avant de baisser pavillon. Cette année, ils espèrent gagner le championnat. «C’est dommage qu’on n’ait pu aller au 2e tour en 2017, mais maintenant, je crois que l’équipe est affamée et elle est rendue là», fait valoir M. Bouchard.

Possédant l’une des meilleures offensives de la ligue, la formation de Montréal pourra probablement compter sur les services de deux nouvelles recrues, alors que le lanceur Jimmy Chabot et le frappeur Sebastiano Scalzo s’ajouteront probablement aux forces déjà mises en place. Le joueur étoile Jean-Luc Blaquière, ainsi que le joueur-entraîneur François-Alexandre Tambosso, seront quant à eux de retour.

Un succès encourageant

Depuis son arrivée à Pointe-aux-Trembles, la formation de baseball qui était auparavant localisée à Sainte-Thérèse attire des foules atteignant parfois plus de 300 personnes. Un engouement qui, selon le directeur général, ne peut certainement pas nuire à un retour de la MLB à Montréal. «Ça ne peut qu’être positif, mais on va rester humble. Si le baseball revient en ville, ce ne sera pas grâce à nous, mais c’est super de voir l’engouement pour l’équipe, et le nombre de jeunes joueurs qui augmente également», observe-t-il.

Justement, les Brewers s’impliquent auprès du baseball mineur en organisant cette année des journées thématiques leur étant destinées. «Il y aura par exemple une journée pour le baseball féminin, où une partie de l’argent que les joueuses auront amassé par la vente de billets d’un de nos matchs leur sera remise. C’est bon pour les jeunes, mais c’est aussi un gage de visibilité pour nous», d’expliquer le DG.

Ce dernier se montre fier du produit présenté par son équipe de baseball. «La LBMQ, c’est le meilleur calibre de baseball amateur au Québec. Plusieurs des joueurs ont été repêchés par des équipes de baseball majeur. On n’a pas eu ce niveau de baseball dans l’est de Montréal depuis très longtemps», de conclure M. Bouchard.

Les Brewers joueront leurs deux premiers matchs préparatoires à domicile contre le Midget AAA de Georges-Vanier, mardi, 1er mai, à 19h au stade Raymond Daviault et jeudi, 3 mai, à la même heure et au même endroit. L’entrée sera gratuite pour ces rencontres. La saison régulière commencera le 20 mai, alors que Montréal recevra les Blue Sox de Thetford Mines à 19h. Pour plus d’info ou le calendrier complet: la page Facebook des Brewers ou leur site web.