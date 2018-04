Émissions de fumée noire dans PAT: des exercices de lutte contre les incendies chez Suncor

AVIS. Au cours des prochaines semaines, des émissions de fumée noire intermittentes émaneront du secteur situé au nord de la raffinerie Suncor. Celles-ci seront dues à des exercices de lutte contre les incendies.

Les exercices de lutte contre les incendies auront plus précisément lieu les 9, 16, 23 et 30 mai. «Lors des exercices, il y aura des émissions intermittentes de fumée noire en provenance du secteur situé au nord de la raffinerie, entre le boulevard Métropolitain et le boulevard Henri-Bourassa», peut-on lire dans un communiqué émis par l’Association industrielle de l’Est de Montréal (AIEM).

Les autorités ont été prévenues de ces exercices faisant partie de la formation continue du personnel, et les permis nécessaires à leur mise en œuvre ont été octroyés.