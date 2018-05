Fondation du cancer du sein du Québec: une coupe à bas prix pour une bonne cause à Pointe-aux-Trembles

Pour une troisième année, il sera possible de se faire couper les cheveux aux profits de la Fondation du cancer du sein du Québec, et ce, pour seulement 10 $, au centre Roussin de Pointe-aux-Trembles, le 3 juin. Cette année, l’objectif est d’amasser 3000 $.

Une douzaine de coiffeuses et de coiffeurs se prêteront au jeu lors de l’événement «Rassemblons nos ciseaux pour la cause», qui se déroulera à nouveau dans un décor rétro. L’instigatrice de l’activité, Maryse-St-Germain, tient à s’impliquer dans cette cause, car sa famille a été touchée directement par la maladie. «Ma grand-mère, ainsi que deux de ses sœurs, sont décédées du cancer du sein. Même un homme de la famille en est mort», dit-elle, rappelant par le fait même que les hommes, aussi touchés par le cancer du sein, représentent 1 % des cas.

Cette dernière fait valoir que cette année, plus d’exposants seront présents dont Barbe Divine (produits de soin pour hommes), la Boîte thérapeutique (massages sur place) et la tatoueuse Lise Gravel, qui se spécialise en tatouages post mastectomie. Un bistro rétro sera aussi sur place, où hot-dogs du IGA extra Famille Godin, breuvages, barbe à papa et maïs soufflé seront vendus pour la modique somme de 1 $. Tous les profits seront également remis à la Fondation.

Contrairement aux années précédentes, il coûtera 10 $ pour entrer, et non seulement pour se faire couper les cheveux. «Ça va nous permettre de maximiser l’argent amassé. Le billet d’entrée donne toutefois accès à la coupe de cheveux de notre choix», explique Mme St-Germain, propriétaire du Studio 57, qui organise l’événement aux côtés de sa mère, Doris Lemieux.

Un encan silencieux, auquel participeront plusieurs artisans et commerçants locaux, aura également lieu, et un lit électrique de la compagnie Serta sera tiré parmi les gens présents.

L’an dernier, non moins de 2 200 $ avaient été amassés, mais cette année, on vise 3000 $. L’événement aura plus précisément lieu de 10 h à 17 h. Il est possible de se procurer des billets auprès de Mme St-Germain au 514-640-1957, sur la page Facebook de l’événement, ou encore à la porte le jour même.