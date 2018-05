ME/PAT: une Fête Famille en juin!

ACTIVITÉS. Alors qu’elle a habituellement lieu quelques semaines plus tôt pour concorder avec la Semaine québécoise des familles, la traditionnelle Fête Famille ME/PAT se déroulera cette année le 2 juin, dans l’espoir que le beau temps soit de la partie.

L’événement se déroulant au parc Daniel-Johnson de Pointe-aux-Trembles en est à sa 28e édition. Le responsable des communications à la Corporation de développement communautaire (CDC) de la Pointe, Jean-Philippe Labre, rappelle l’importance de l’événement pour la région. «Il y a beaucoup de jeunes familles à Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, alors chaque année, on essaie de leur offrir le plus d’activités possible. La Fête Famille en est une qui est abordable et qui est intéressante pour tous, alors c’est important pour nous d’offrir cet événement à la population», fait-il valoir.

En plus du mur d’escalade qui sera de retour cette année, des kiosques, du maquillage, de la musique, des jeux, des tirages et des jeux gonflables plus nombreux qu’auparavant font partie de la programmation. Rythmi Gym sera présent en matinée pour faire bouger les tout-petits à 10h50, et la revue 2018 de Fantazia sera ensuite présentée sur scène. La Maison de la culture offrira une animation ambulante au cours de la journée et un spectacle de zumba aura lieu à 12h30. Le service de restauration rapide sera quant à lui offert dès 11h. Plusieurs autres activités restent à être confirmées.

La mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, parle de la Fête Famille comme étant un moment unique pour les familles du coin. «C’est assez extraordinaire, car c’est un moment pour les familles et pour les jeunes d’avoir accès à toutes sortes d’activités sportives, culturelles et de loisirs avec leurs parents et leurs amis, dans un événement encadré par une foule de bénévoles qu’on ne remercie jamais suffisamment», partage-t-elle.

Le député de La-Pointe-de-l’Île, Mario Beaulieu, souligne lui aussi le travail du comité organisateur. «Ce sont des organismes qui contribuent de toutes sortes de façon à soutenir les familles. La famille est le noyau premier de la solidarité sociale. Je vous félicite et j’ai bien hâte de participer à cette fête de la famille», laisse-t-il entendre.

Sur la photo, on retrouve les représentants du comité organisateur, Katy Lessard (CRP Les Relevailles), Josée Lafrenière (Carrefour Familial les Pitchou), Chantal Coderre (Centre Roussin), France Joyal (Cuisine collective à toute vapeur), Michel Réhel (ALPHA), Daniel Ballard (Le Relais du Bout), Jean-Philippe Labre (CDC) et Stéphanie Fatou Courcy-Legros (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal).

Par beau temps, la Fête Famille ME/PAT accueille habituellement entre 1500 et 2000 personnes. Les activités commenceront à 10h et se concluront à 16h. Pour plus d’info: www.fetefamillemepat.com.