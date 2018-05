Un magasin de l’Armée du Salut à Pointe-aux-Trembles

ENTRAIDE. C’est un magasin de l’Armée du Salut qui occupera l’espace laissé vacant par la Caisse Desjardins, dès le 30 mai. Il s’agira de la première succursale dans l’est de Montréal et de la deuxième plus grande succursale de la région montréalaise pour l’organisation agissant à titre d’église chrétienne universelle.

Le nouveau magasin, qui a pour mission d’aider la collectivité et les gens dans le besoin, prendra place au 1482 boulevard Saint-Jean-Baptiste, et offrira des articles de seconde main comme des vêtements, des articles ménagers, des meubles et des appareils électroniques, entre autres. Un centre de réception des dons sera aussi ouvert tous les jours. La directrice nationale des opérations de détail des magasins d’occasions de l’Armée du Salut, Michele Walker, fait valoir que l’organisation cherchait un emplacement dans le coin.

«En faisant des achats dans nos magasins et en nous donnant des articles, la collectivité nous aide à apporter un changement bénéfique dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, au moyen de programmes et de services offerts par l’Armée du Salut», dit-elle par voie de communiqué.

À Montréal, au cours de l’exercice 2017-2018, des milliers de personnes seules et de familles défavorisées ont été assistées par l’Armée du Salut, et près de 155 000 repas ont été servis par celle-ci dans des centres d’hébergement et dans le cadre de programmes d’alimentation.

Les services aux réfugiés et aux immigrants de l’organisation ont quant à eux permis 635 interventions, et plus de 2100 nuitées ont eu lieu à l’aide de ses refuges et programmes d’aide aux toxicomanes. Puis, 403 enfants ont participé au camp de l’organisation au lac de l’Achigan et 2100 sinistrés ont eu recours à son assistance.

L’Armée du Salut compte plus d’une centaine de magasins partout à travers le Canada. Info: www.magasindoccasion.ca.